Asst Sette Laghi è parte terza tra sindacati e nuova ditta appaltatrice di logistica e trasporto medicinali

Nel braccio di ferro tra sindacati e nuova azienda appaltatrice del servizio di Asst Sette Laghi, l’azienda ospedaliera si dice parte terza. Nondimeno sta monitorando perchè sia comunque garantito il servizio essenziale per l’attività di assistenza e cura dei suoi dipendenti.

In una nota, la Sette Laghi ricorda che la situazione odierna è nata dalla rescissione del contratto stipulato nel 2022 a seguito di una transizione giudiziaria: «ASST Sette Laghi ha quindi affidato tale incarico alla prima delle ditte presenti nella medesima graduatoria che si è resa disponibile. Proprio in questi giorni, si sta realizzando il passaggio dal primo al secondo fornitore. Quest’ultimo, però, non intende avvalersi di tutti gli operatori arruolati nel corso dei tre anni di gestione del magazzino dalla prima ditta, ritenendo che, per erogare il servizio, siano sufficienti 22 dei 37 magazzinieri contrattualizzati dall’impresa uscente. Il nuovo fornitore, infatti, intende introdurre delle soluzioni di efficientamento che prevedono, tra l’altro, l’accentramento in un unico magazzino.

Da qui, l’intervento dei Sindacati del settore dei trasporti, i quali chiedono l’assunzione da parte della ditta subentrante di tutti gli operatori arruolati dalla ditta uscente. Il nuovo fornitore ha quindi proposto di contrattualizzare sì tutti i 37 operatori, ma a condizione di offrire loro un contratto part time a 2/3 per ciascuno di essi. La proposta, però, non ha trovato accoglimento da parte dei Sindacati.

ASST Sette Laghi è intervenuta con un ruolo di moderatore, attenta soprattutto a fare in modo che, nella delicata fase di passaggio da un fornitore ad un altro, venisse garantita l’erogazione di un servizio essenziale».

«In questo contesto – prosegue la nota dell’azienda ospedaliera – la settimana in corso rappresenta la fase più delicata, durante la quale il nuovo fornitore dovrà completare l’inventario dei beni presenti nel magazzino. In vista di questo delicato passaggio, ASST Sette Laghi, nelle scorse settimane, ha provveduto in via prudenziale ad incrementare ulteriormente le scorte già presenti nei magazzini dei reparti. La Direzione aziendale, la struttura deputata agli approvvigionamenti e la Farmacia hanno informato il coordinamento infermieristico di tutti i reparti e monitorano costantemente la situazione affinché, nonostante la criticità del passaggio, i reparti possano disporre del materiale necessario».