Bel colpo di Bellucci: batte Pouille nel primo turno a Montpellier

Mattia Bellucci batte un colpo. Il tennista di Castellanza, che non era riuscito a qualificarsi per gli Australian Open ed era uscito subito al Challenger di Quimper, centra una vittoria pesante nel primo turno dell’Open Occitanie di Montpellier, torneo di primo livello visto che è un ATP 250.

Il 23enne varesotto si è imposto in due set nel match che lo vedeva opposto al francese Lucas Pouille, oggi 30enne e numero 104 del mondo ma in passato capace di salire addirittura al 10 del ranking ATP (era il 2018) e di vincere cinque titoli nel circuito. (foto: Open Occitanie)

Bellucci ha ritrovato lo smalto che nelle ultime uscite pareva smarrito e ha vinto per 6-4 6-4, senza mai cedere il turno di battuta e anzi piazzando un break per ogni set che gli ha assicurato di tenere a distanza Pouille. Non un successo facile, comunque, perché Mattia ha dovuto salvare la bellezza di 10 palle break risultando però implacabile in quella circostanza.

E in una giornata in cui la prima di servizio non è stata impeccabile, l’allievo di Fabio Chiappini e Paolo Moretti ha ugualmente messo a segno 8 aces contro un solo doppio fallo, garantendosi così il passaggio del turno ma anche un probabile salto in alto in classifica.

Curiosamente – ma c’è una logica per come è strutturato il ranking – dopo gli Australian Open Bellucci era salito al numero 98 senza giocare raggiungendo così il suo massimo in carriera. Diversi altri giocatori infatti hanno perso i punti guadagnati nel 2024 a Melbourne (Mattia non si era qualificato neppure allora) mentre alle sue spalle in pochi sono cresciuti.

Con i punti guadagnati battendo Pouille l’azzurro avvicina la 90a posizione (virtualmente è ora il 91 ma i conti si fanno a fine settimana) e può salire ancora diversi gradini in caso di vittoria al secondo turno. Bellucci dovrà affrontare il vincente del match tra il belga Goffin (numero 6 del tabellone comandato da Rublev) e la wild card statunitense Kovacevic, di fronte nel pomeriggio di mercoledì 29.