Brinzio dice addio all’ex sindaco Sergio Vanini

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli affetti famigliari a Brinzio è mancato Sergio Vanini, 72 anni. Ex sindaco del suo paese, lascia la moglie Marilena, la figlia Sara e i nipotini Leonardo e Benedetta.

Vanini è stato sindaco di Brinzio per tre mandati dal 2004 al 2019. Molto conosciuto e amato, è stato attivo in paese nell’organizzazione di eventi e feste, al fianco delle associazioni e degli Alpini. Malato da tempo, se ne è andato venerdì 10 gennaio.

I funerali avranno luogo nella chiesa dei SS Pietro e Paolo a Brinzio lunedì 13 gennaio alle ore 15.00. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 12 gennaio alle ore 20.30 in chiesa a Brinzio. Il caro Sergio sarà cremato e le ceneri tumulate nel cimitero di Brinzio. Per chi volesse far visita il caro Sergio si trova presso l’abitazione di Via Vanini, 27/A a Brinzio.

