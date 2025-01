“Cammini d’Italia”: a Materia 100 itinerari per scoprire l’Italia passo dopo passo

Un invito a riscoprire l’Italia attraverso i suoi percorsi più suggestivi: dai borghi nascosti alle vie storiche, dai sentieri di trekking alle antiche rotte di pellegrinaggio. Lunedì 10 febbraio, a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5, Monica Nanetti – meglio conosciuta come Se ce l’ho fatta io – presenterà il libro Cammini d’Italia (Terre di Mezzo Editore).

Il volume raccoglie 100 spettacolari itinerari che si snodano lungo tutto il Paese, offrendo una vasta scelta per camminatori esperti e principianti. Il mondo dei cammini, in crescita negli ultimi anni, non rappresenta solo un’occasione per vivere a passo lento parchi naturali, luoghi di fede, e città d’arte, ma anche un’opportunità per conoscere comunità locali e progetti nati dal basso che valorizzano il territorio.

L’autrice dialogherà con Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e alcuni appassionati camminatori, condividendo storie, consigli e il fascino di un’Italia da esplorare un passo alla volta.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per maggiori informazioni: www.terre.it/prodotto/cammini-ditalia.