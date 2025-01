Campionato Provinciale di Varese di scacchi: trionfa il giovane Pietro Bera

Si è concluso il 26 gennaio, nella Sala Consiliare del Comune di Azzate, il Campionato Provinciale di Varese di Scacchi, primo importante appuntamento dell’anno. La competizione, articolata su cinque turni, ha visto la partecipazione di 41 iscritti, confermando l’interesse sempre vivo per il gioco degli scacchi nella provincia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Azzate ed organizzato dalla Scuola Scacchi di Azzate ed il circolo scacchistico di Gallarate, si è svolto in una cornice suggestiva che sta diventando uno delle sedi di torneo più amate della provincia.

Ad aggiudicarsi il titolo è stato il diciottenne Pietro Bera, promettente talento del Circolo Scacchistico di Gallarate, che ha chiuso il torneo con 4,5 punti su 5, dimostrando solidità e maturazione nel suo gioco. (nella foto il momento della premiazione: Pietro Brera riceve la coppa dal presidente del comitato lombardo Paolo Collaro, dal consigliere Banfi e da Gianmarco Beraldo).

Al secondo posto si è classificato Salvatore Maria Vinci, quindicenne di Vigevano (non partecipava quindi per il titolo provinciale), che ha dato filo da torcere agli avversari con un gioco brillante e maturo per la sua giovane età. Terzo posto, invece, per Francesco Donadini, diciassettenne di Varese, che ha confermato il suo talento con una performance di alto livello.

A evidenziare l’alta competizione del torneo, dietro al vincitore si sono classificati ben tre giocatori a 4 punti. Oltre a Vinci e Donadini, il quarto posto è andato ad Andrea Ambrosini del Circolo di Cocquio, che ha saputo distinguersi con un torneo combattuto fino all’ultimo turno.

La giovane età dei primi tre classificati è un segnale importante per il futuro degli scacchi locali: Pietro Bera (18 anni), Salvatore Maria Vinci (15 anni) e Francesco Donadini (17 anni) rappresentano la nuova generazione di talenti emergenti, capaci di portare entusiasmo e nuove prospettive al panorama scacchistico della provincia.

Il più anziano partecipante è stato il noto Camillo Brioschi, classe 1945, mentre il più giovane l’azzatese Andrea Crespi Falzone, classe 2013.

Tra le 5 partecipanti femminili è emersa Lopedota Teresa, neo eletta presidente del circolo di Cocquio Trevisago, che si è quindi aggiudicata il trofeo dedicato.

Questa edizione ha quindi confermato la rinnovata crescita del movimento scacchistico della provincia di Varese nel quale durante questo 2025 sono previste numerose manifestazioni dedicate sia ai novelli scacchisti, come il noto circuito CI.GIO.VA, sia i più storici tornei organizzati dai quatto circoli del territorio (Varese, Cocquio, Gallarate e Il Seprio) oltre alla scuola scacchi di Azzate.