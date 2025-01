Cede la rete fognaria, voragine in via Roma a Castellanza

Una buca profonda più di un metro è stata messa in sicurezza in via Roma a Castellanza, davanti alla sede ASL del distretto socio sanitario. La causa è un cedimento della rete fognaria. «La buca – fa sapere il vicesindaco reggente Cristina Borroni – è stata immediatamente messa in sicurezza ed è già intervenuto Gruppo Cap con i suoi tecnici per effettuare la video ispezione e stabilire l’intervento da effettuare per il ripristino»