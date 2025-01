Chi è un migrante? A Ferno quattro incontri con gli esperti

Le questioni più attuali relative al tema dell’immigrazione: se ne parla a Ferno, in quattro incontri organizzati dall’Alleanza Cooperativa San Martino, Società Italiana Medicina delle Migrazioni (S.I.M.M.) e No Cpr con il patrocinio di Altrəconomia, che, raggruppate sotto il titolo di “Frontiere” vogliono provare a far capire le migrazioni, le realtà delle persone in movimento e quanto siano mobili e insignificanti le distanze fra “noi” e “loro”.

Un taglio divulgativo, quello delle quattro serate, cercando di evitare quel tono urlato in termini di continua emergenza o di denuncia reciproca, ma strutturandole invece intorno all’incontro con persone esperte che conoscono le questioni relative e con migranti. E quindi con un “taglio”, appunto, che sia il più accogliente possibile per le persone che vi parteciperanno: in due serate, quella del 31 gennaio e quella del 21 febbraio, sono previsti anche interventi musicali della Kabubi Band che legheranno gli interventi.

Si parte venerdì 31 gennaio con una serata relativa all’inquadramento della persona migrante, a chi è il migrante, dalla prospettiva sociosanitaria, legale e della comunicazione. Con relatori l’avvocata Asgi Benedetta Tonetti, il giornalista di Altrəconomia Lorenzo Figoni e l’infettivologo dell’ospedale di Busto Arsizio Jacopo Testa, membro del Consiglio di Presidenza S.I.M.M., il titolo della serata è “Chi è un migrante?”.

L’attore Oscar Agostoni porterà un suo monologo venerdì 14 febbraio per raccontare cosa sono i Cpr, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio e la realtà della detenzione amministrativa. Segurà un dibattito con Nicola Cocco della rete Mai più lager – No Cpr.

Inserita anche nel prestigioso festival di filosofia FilosofArti la tavola rotonda “La frontiera infinita – Dibattito sull’Europa dei confini” di venerdì 21 febbraio che, moderata da Edoardo Macchi, avrà ospiti diversi esperti che si occupano della questione migratoria dal punto di vista umanitario, sociale, filosofico, per analizzare il tema della frontiera a livello europeo affrontando le criticità dell’impatto del nuovo piano europeo sulla migrazione. Relatori saranno Federico Nicoli, bioeticista Casa di cura Domus Salutis di Brescia e membro del Gruppo Me.Ri.Bio della S.I.M.M., Vanessa Guidi di Mediterranea Saving Humans, Maria Grazia Pizzi, infettivologa dell’ospedale di Busto Arsizio e attivista della campagna Stop Border Violence, e il parroco di San Macario di Samarate don Antonio Giovannini.

L’ultima serata, venerdì 28 febbraio, è dedicata a un incontro/concerto con il gruppo di musica popolare De Terra che unirà diverse suggestioni da diversi luoghi che si affacciano sul Mediterraneo.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 21