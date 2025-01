Contestata piazza Corvi, il “salotto buono” di Cassinetta: parcheggi selvaggi e senza alberi

Fa discutere ancora l’investimento per rifare piazza Corvi a Biandronno, un’opera di circa mezzo milione di euro.

A quasi un anno dall’inaugurazione, avvenuta nell’aprile 2024, i residenti segnalano problemi e lo stato di abbandono di quella che avrebbe dovuto essere il salotto buono di Cassinetta.

Scrive una lettrice:

« In occasione dell’inaugurazione di piazza Corvi a Biandronno loc. Cassinetta avvenuta lo scorso anno, il sindaco Promesso aveva promesso, anche al Ministro Giorgetti presente, che avrebbe messo piante in più per adombrare una piazza che, come volevasi dimostrare, d’estate è stata deserta per l’immensa calura creata dall’asfalto!!!!

In più, si verifica il caso di parcheggio selvaggio davanti al kebab, anche nell’unico posteggio invalidi a disposizione.

Tutte le macchine non ci dovrebbero essere più sul lato dx, parcheggiano fuori dagli spazi contrassegnati….. Si è chiesto all uff tecnico di Biandronno il quale, giustamente, ha detto di chiamare i vigili….. Ma i poveri vigili passano e non fanno nulla…..

Però come potete vedere la piazza è vuota. Questi sono i risultati ottenuti per una “splendida” piazza che non ha nulla di splendido! Inoltre a dicembre hanno asfaltato la parte davanti al kebab ma ancor a oggi non hanno fatto le strisce dei parcheggi…..

Tutto questo parcheggio selvaggio crea forti disagi ma nessuno interviene…..

Ormai ci troviamo in situazioni di abbandono totale: alla sera le macchine escono per immettersi sulla provinciale dalla parte dei paletti anziché dallo stop delineato….. Anche qui ci deve scappare il morto? (per fare interventi giusti)…..

Questo mio scritto è uno sfogo per farvi capire come vengono fatte promesse non mantenute, come non vengono puniti quelli che non rispettano le regole…. E come stiamo andando in degrado su tutto…… Interessano solo i soldi (della regione) vengono fatti dei lavori che creano disagi ma nessuno dopo controlla…. Pensano solo a fare le inaugurazioni ma la quotidianità a nessuno interessa

M.Z.».

Il sindaco Porotti si dice dispiaciuto per i disagi provocati dalla mancanza di segnaletica dove è stato rifatto l’asfalto: «Proprio questa mattina mi sono confrontato con la Polizia Locale per la segnaletica. A breve verranno segnalati i parcheggi e nessuno avrà più niente da dire. Capisco i disagi e me ne dispiace».