“Costruiamo un Sorriso”, giocare con i Lego aiuta i bambini in ospedale

Giocare, giocare e rigiocare all’infinito con i Lego, avendo a disposizione tantissimi mattoncini è stata una bellissima esperienza che le famiglie hanno potuto vivere sabato 18 e domenica 19 gennaio. Centinaia di bambini con i loro genitori hanno partecipato a “Costruiamo un Sorriso”, iniziativa organizzata da “Il Ponte del Sorriso” per promuovere una cultura del gioco che stimola l’immaginazione e per raccogliere fondi per i progetti per i bambini in ospedale.

La creatività dei bambini, ma anche degli adulti, è stata sbalorditiva e senza confini. Nonostante nel laboratorio più gettonato venissero proposti mattoncini della stessa dimensione e di soli 6 colori, rosso, giallo, verde, blu, bianco e nero, la fantasia si è scatenata dando forma alle più incredibili costruzioni, da Puffo e Puffetta, alla Torre Eiffel, alla Sfinge e ancora coccodrilli, pinguini, velieri, Supermario, elicotteri, mezzi di trasporto, animali di terra e di mare e tanto altro. É stato veramente riprodotto di tutto.



Il laboratorio Duplo ha più volte registrato il tutto esaurito, così come quello dei cuori e degli animali marini. Il divertimento non è certo stato solo quello dei bambini, ma anche degli adulti, ai quali fin dall’ingresso veniva scherzosamente imposto l’obbligo di giocare con i figli.

«Abbiamo visto grandi e piccini felici di fare un’attività che ha entusiasmato intere generazioni e che è ancora oggi più che mai attuale in un mondo nel quale la tecnologia sembra avere il sopravvento su ogni cosa. Un grazie particolare va al CUS, Centro Universitario Sportivo Insubria per averci concesso l’utilizzo della tensostruttura e all’associazione “Sleghiamo la Fantasia” che ha allestito i laboratori con il materiale Lego» commenta Il Ponte del Sorriso.