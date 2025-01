Decarbonizzazione: a che punto siamo? Se ne parla in Biblioteca con prof. Ennio Macchi

Il prossimo 15 gennaio, alle ore, 21 presso la sala convegni della Biblioteca Civica di Castellanza, si terrà il secondo convegno della stagione organizzato da SìAmo Castellanza. Dopo aver affrontato i temi della Sanità in un partecipato incontro dello scorso novembre, questa volta l’argomento che viene posto al centro del dibattito è quello dell’energia.

Si tratta di un tema che ricopre una grande rilevanza a causa degli impatti che genera nella vita delle persone e nelle dinamiche economiche e che, negli ultimi anni, nella percezione di tutti, ha assunto se possibile ulteriore rilevanza per effetto delle politiche che a tutti i livelli sono state poste in atto per razionalizzare i consumi.

Ci riferiamo principalmente al tema della decarbonizzazione dei consumi, argomento che, anche a causa della sua complessità e delle molteplici implicazioni che comporta, ha generato un ampio dibattito che non sempre si è svolto nei binari del rigore scientifico e della corretta rappresentazione dei dati.

Con l’intento di contribuire ad una informazione il più possibile oggettiva e non caratterizzata da pregiudizi è stato inviato Ennio Macchi – Professore Emerito del Politecnico del Milano – a illustrare lo stato dell’arte del processo di decarbonizzazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Il curriculum del Prof. Macchi è esemplare. Laureatosi al POLIMI, dove ha intrapreso la carriera accademica, ha poi assunto la direzione del Dipartimento Energia, oltre a importanti ruoli istituzionali al Politecnico di Milano, fra cui presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica presso la sede di Piacenza, membro eletto del Senato Accademico, Coordinatore della Commissione Energia e in sede nazionale, dove è stato coordinatore nazionale dei professori di ruolo di Macchine a Fluido e di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente, nonché membro di numerose Commissioni ministeriali. È stato responsabile scientifico di numerosi programmi di ricerca finanziati da CEE, CNR, MPI, ENEA, ENEL, ENI ecc. su diversi temi nel campo della conversione dell’energia, energia geotermica e solare, biomasse, recupero di calore, cicli combinati gas vapore, carbone pulito, cattura e sequestro dell’anidride carbonica, micro e trigenerazione ecc. Autore di oltre 200 lavori, fra cui numerosi volumi e articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste del settore riguardanti: termodinamica applicata, fluidodinamica, turbomacchine, scambiatori di calore, pompe di calore, cicli di potenza, centrali termoelettriche, utilizzo di energie rinnovabili, risparmi energetici, accumulo di energia, cogenerazione, turbine a gas e cicli combinati gas/vapore, termovalorizzazione dei rifiuti, impatto ambientale dei sistemi energetici.