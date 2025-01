Decoro, giochi e creatività tra le proposte del Consiglio comunale dei ragazzi di Bodio

Eletto a fine dicembre, si è poi insediato nella seduta di sabato 25 gennaio il Consiglio comunale dei ragazzi di Bodio Lomnago. In fascia tricolore per l’occasione la sindaca Eleonora Paolelli e il neoeletto sindaco dei ragazzi, Lorenzo Frangi, che ha prestato giuramento nel salone consigliare e dato lettura del suo programma, in cui sono stati recepiti anche obiettivi proposti dalla minoranza.

Nel Consiglio comunale dei ragazzi di Bodio sono state elette consigliere anche le altre tre candidate sindaco – Noemi Abazaj, Beatrice Amirante (assessora) e Giulia Cristini – assieme ai compagni delle classi quarte e quinte della primaria di Bodio Stefano Ottavo (vicesindaco), Mikael Dal Sorbo, Filippo Rencricca, Edoardo Foderati, Leonardo Rencricca , Federico Chiaravalli, Aurora Cavenaghi Faoro, Paththage Vimukthi, Giorgio Bottinelli.

Le proposte avanzate dai ragazzi, e discusse assieme al Consiglio comunale degli adulti, riguardano sia la scuola – cui i ragazzi chiedono di organizzare più attività all’aperto, culturali e artistiche e un giornalino da avviare – sia il contesto urbano del Paese.

Tra le idee alcune riguardano pulizia e decoro, con la proposta di inserire un maggior numero di cestini pubblici per la raccolta differenziata e proporre delle giornate dedicate al recupero dei rifiuti dispersi in ambiente. E poi la progettazione di un’area giochi più attrattiva e l’organizzazione di corsi di cucina e laboratori creativi.

Le proposte e l’impegno dei ragazzi per migliorare il loro contesto scolastico e quello della comunità in cui vivono sono state molto apprezzate dai consiglieri adulti che hanno ascoltato e partecipato al dibattito, in un’esperienza concreta di democrazia attiva.