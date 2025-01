Dire no all’ingustizia. C’è ancora bisogno di eroi? Il concorso letterario di Giovani in circolo

Sono una ventina i ragazzi che hanno già inviato un proprio componimento per il concorso letterario “Dire no all’ingustizia. C’è ancora bisogno di eroi?”, promosso da Coopuf all’interno del progetto Giovani in circolo.

C’è ancora una settimana di tempo per partecipare all’iniziativa in memoria di Calogero Marrone, Giusto tra le Nazioni che con il suo coraggio salvò decine di cittadini dall’orrore del nazifascismo.

COME PARTECIPARE

Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 35 anni che abbiano urgenza di far sentire la propria voce, di dire qualcosa di importante e che vorrebbero che tutti leggessero.

Il testo non deve superare le 8000 battute (spazi inclusi), ma può avere diverse forme: può essere ad esempio un racconto, una pagina di diario, una riflessone, una lettera, una poesia o una canzone purché basata sulla traccia “Dire No a una ingiustizia. C’è ancora bisogno di eroi?”

I componimenti devono essere inviati entro il 7 febbraio a giovaniincircolo.va@gmail.com.

PREMI IN PALIO

Il componimento che avrà saputo esprimere al meglio il concetto contenuto nella traccia assegnata dal concorso vincerà un buono di 100 euro da spendere in una delle librerie varesine.

Al secondo e terzo classificato andrà un buono da 50 euro.

Inoltre, il vincitore o la vincitrice verranno chiamati a leggere il proprio componimento durante le celebrazioni per l’80esimo del ricordo di Calogero Marrone, Giusto tra le Nazioni.

Giovani in Circolo è un progetto di Coopuf iniziative culturali, Circolo di Giubiano, Covo e Mani maestre con il sostegno del Comune di Varese e il contributo di Regione Lombardia.