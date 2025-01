Esauriti i posti per lo screening Afrodite dell’ospedale di Varese

Sono stati esauriti in poche ore i 260 posti a disposizione per partecipare al Progetto Afrodite all’ospedale di Varese. L’Asst Sette Laghi comunica che lo screening dell’aorta toracica dedicato alle donne sopra i 50 anni è ormai completo e il centralino non accetta più candidature.

Le richieste verranno ora smaltite nei prossimi 10 mesi, secondo un programma indicato dallo studio osservazionale, nazionale, multicentrico, ideato dai professionisti del reparto di Chirurgia Vascolare della Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico, diretto dal Professor Santi Trimarchi e coordinato dalla Dottoressa Chiara Lomazzi, a cui aderisce anche la Chirurgia Vascolare di ASST Sette Laghi, diretta dal Professor Matteo Tozzi.

Le candidate saranno sottoposte a un EcoColorDoppler aortico e i dati anamnestici raccolti confluiranno nella ricerca nazionale