Fuga di gas a Samarate, evacuate alcune abitazioni

Fuga di gas a Samarate nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, sono state evacuate alcune abitazioni a scopo precauzionale. Quattro le famiglie interessate. La ditta del gas è arrivata e sta provvedendo alla riparazione.

Il Comune sta provvedendo, per chi non ha luogo dove andare in queste ore, ad una sistemazione di emergenza presso il centro anziani di via Dante nell’attesa di monitorare la situazione e di sapere se le persone evacuate potranno ritornare nelle loro case entro sera.

Il traffico in via Verdi e via Nino Locarno è bloccato. All’origine del guasto poco lontano dalla rotonda della Lidl la rottura di un tubo causata da alcuni lavori nella zona. Sul posto VVF, Polizia Locale, il sindaco Alessandro Ferrazzi e i Genieri di Protezione Civile del locale nucleo di Protezione Civile.