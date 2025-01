Giornata Mondiale del Malato: a Buguggiate ed Azzate due eventi per riflettere sulla malattia e il dialogo con i più piccoli

In occasione della Giornata Mondiale del Malato 2025, l’Assemblea Sinodale Decanale del Decanato di Azzate, in collaborazione con Obiettivo Cultura di Buguggiate, organizza due eventi sul tema della malattia, con l’intento di affrontare aspetti specifici e particolari di questo delicato argomento.

Il primo evento, dal titolo “Una pregiata opportunità: la malattia. Una sfida per scoprire risorse e individuare nuovi orizzonti”, avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Buguggiate sabato 8 febbraio alle ore 21. Sarà una serata di riflessione e condivisione, per guardare alla malattia come opportunità e riflettere sulla possibilità di una convivenza costruttiva con essa. La serata sarà animata da letture a cura di Eugenia Marcolli e Walter Longobardi, musiche e testimonianze.

Il secondo evento, con il patrocinio del Comune di Azzate e la collaborazione della Pro Loco Azzate , si terrà presso la sala Giuseppe Triacca (via Volta 26, Azzate) martedì 11 febbraio alle ore 21. La dottoressa Cristiana De Porcellinis, psicologa perinatale del Centro Meraki, affronterà un tema importante: “Quando un adulto si ammala, come parlarne ai più piccoli?”. L’incontro è aperto a tutti e rivolto in particolare a genitori, nonni, educatori che hanno a cuore il dialogo senza tabù con i bambini.

Entrambi gli eventi saranno ad ingresso libero.

UNA PREGIATA OPPORTUNITA’: LA MALATTIA

Serata di riflessione e condivisione

SABATO 8 FEBBRAIO 2025

CHIESA PARROCCHIALE DI BUGUGGIATE

Via Trieste 31 – BUGUGGIATE

Ingresso libero

QUANDO UN ADULTO SI AMMALA. Come parlarne ai più piccoli?

Incontro con Cristiana De Porcellinis, psicologa

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2025

SALA GIUSEPPE TRIACCA

Via Volta 26, AZZATE

Ingresso libero