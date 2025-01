“HeART of Gaza”: l’arte dei bambini palestinesi in mostra a Cardano al Campo

HeART of Gaza: l’arte dei bambini di Gaza dà voce a una storia di resilienza, speranza e denuncia. Dal 31 gennaio al 1 marzo 2025, il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospiterà questa toccante mostra itinerante, che raccoglie i disegni di bambini di Gaza, testimoniando le difficoltà e i sogni di un’infanzia rubata.

Tutto è nato da una connessione umana straordinaria: uno scambio di messaggi su WhatsApp tra Féile Butler in Irlanda e Mohammed Timraz a Deir Al Balah, nel cuore di Gaza. Da questa amicizia è germogliato un progetto artistico che utilizza il linguaggio universale dell’arte. Un progetto che oggi si è trasformato in un movimento globale, capace di portare all’attenzione del mondo la realtà quotidiana dei più vulnerabili, i bambini intrappolati in una crisi senza fine.

Mohammed, con il suo instancabile impegno, sostiene la sua comunità a Deir Al Balah attraverso distribuzioni di pacchi alimentari e sanitari, acqua potabile e tende per le famiglie sfollate. Ha creato la “Tenda degli Artisti”, uno spazio sicuro dove da oltre un anno i bambini possono esprimersi attraverso attività artistiche e ritrovare, almeno per qualche ora, la gioia dell’infanzia. È in questo contesto che sono nati i disegni esposti nella mostra, testimonianze commoventi di una quotidianità segnata da traumi, speranze e resistenza.

Attraverso la forza e la purezza della creatività, “HeART of Gaza” racconta le emozioni di questi bambini: i loro sogni spezzati, le paure, i traumi e il desiderio di un futuro migliore. Da oltre 15 mesi, questi piccoli artisti vivono una catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria che ha devastato le loro vite.

Molti hanno perso la propria casa, sono stati sfollati più volte e hanno dovuto abbandonare tutto ciò che conoscevano. Alcuni, tragicamente, non ci sono più. Tutti, però, condividono un’altra perdita: quella del diritto all’istruzione, negato da oltre un anno.

“HeART of Gaza” non è solo una mostra: è un grido silenzioso che chiede di essere ascoltato. Un invito a guardare il mondo con gli occhi di chi, nonostante tutto, non ha smesso di sorridere e sognare.

L’evento d’inaugurazione si terrà il 31 gennaio 2025 presso il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.

Programma dell’evento di inaugurazione

Ore 19:30 – Cena Palestinese (SOLD OUT)

Ore 21:00 – Introduzione e presentazione della mostra. Breve racconto del progetto “HeART of Gaza”, un’iniziativa di Mohammed Timraz e Féile Butler che ha già toccato diverse città internazionali. A seguire:

Intervento live/Video di Mohammed Timraz – Ideatore della mostra

Testimonianza di Martina Marchiò – Coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere Martina condividerà la sua esperienza sul campo a Gaza, offrendo un quadro delle condizioni sanitarie e umanitarie che i bambini e le famiglie della Striscia di Gaza si trovano ad affrontare quotidianamente.

Intervento di Roberta Lippi – Giornalista, scrittrice e autrice

Roberta in questi mesi non ha mai smesso di parlare di Gaza e di condividere centinaia di storie di Gazawi. Ci aiuterà a capire come ciascuno di noi può essere una luce per chi sente di non avere più speranze e di come i social media, nonostante la crescente censura, abbiano portato agli occhi di tutti le drammatiche storie che giungono quotidianamente dalla Palestina.

Informazioni sulla Mostra

Periodo: 31 gennaio – 1 marzo 2025

Luogo: Circolo Quarto Stato, via Vittorio Veneto 1 Cardano al Campo

Orari di apertura: orari di apertura del Circolo Quarto Stato

Ingresso: Gratuito. È gradita una donazione per sostenere le attività di Mohammed Timraz. Verrà esposto un QR Code per effettuare donazioni dirette al GoFundMe di Mohammed e al profilo

Instagram di HeART of Gaza

Per info e prenotazioni: 349 450 6893 – info@circoloquartostato.it

Sei interessato ad esporre la mostra? Scrivi a Michela Focchi heartofgaza.varese@gmail.com