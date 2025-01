Anche i comuni di Castronno e Caronno Varesino avranno il Sindaco dei ragazzi. L’Istituto comprensivo di Castronno ha infatti aderito alla Rete provinciale dei Consigli comunali dei ragazzi, coordinata dall’insegnante Filippo Tomasello del IC di Viggù, capofila dell’iniziativa.

Proprio Tomasello settimana scorsa ha incontrato i quasi 500 ragazzi delle secondarie di primo grado del Ic di Castronno per spiegare loro il progetto, tra opportunità e regole.

Con lui anche i rappresentanti delle Amministrazioni comunali coinvolte – l’assessora ai Servizi scolastici del Comune di Castronno Silvia Tres e il vicesindaco di Caronno Varesino Maurizio Parisi – e la preside Anna Rita Bonaccorso.

«Già nel corso di questi primi incontri introduttivi i ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e, soprattutto, tantissime idee! Non solo per migliorare la scuola, ma più in generale per l’intera comunità. Questo progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, partito da Catania 20 anni fa, ha il merito di coltivare consapevolezza e riflessioni nei ragazzi – racconta la dirigente scolastica – È lifa vitale per i cittadini di domani»

Nelle prossime settimane gli alunni si confronteranno sul senso della partecipazione democratica alla vita della comunità, individueranno i candidati sindaco, le rispettive liste e programmi per poi arrivare in aprile alle votazioni. Inizieranno così a sperimentare i principi della democrazia tra insegnamenti teorici ed esperienze pratiche di educazione civica.