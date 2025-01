Il Comune di Lavena Ponte Tresa cerca un gestore per l’area ricreativa e il chiosco alla Broa

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha aperto la procedura per l’affidamento della gestione e custodia stagionale dell’area denominata “Alla Broa”, al termine del lungolago. Il bando riguarda la gestione del chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti e l’apertura e la pulizia dei servizi igienici pubblici adiacenti.

La concessione avrà durata di sei anni a partire dal 1° aprile 2025 e potrà essere rinnovata, in accordo tra le parti, per ulteriori tre anni.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere espletata come minimo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, con gli orari previsti dal capitolato allegato al bando.

L’importo fissato dal Comune come base d’asta come canone annuo per la concessione del chiosco, è fissato in 3.500 euro (più Iva), canone determinato in misura fissa e che non costituisce elemento di negoziazione.

Chi fosse interessato può presentare la domanda entro le 12,30 di giovedì 27 febbraio 2025

Tutte le informazioni e la documentazione relativa al bando si trovano sul sito del Comune di Lavena Ponte Tresa a questo link