Il Convention Bureau di Varese punta al mercato turistico cinese

Il Convention & Visitors Bureau di Varese compie un importante passo verso la promozione internazionale entrando nella piattaforma SmoothTravel, sviluppata dall’Autorità del Turismo di Shanghai. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Aviareps Italia, mira a rafforzare la visibilità di Varese nel mercato turistico cinese, creando nuove opportunità per attrarre visitatori da uno dei bacini turistici in più rapida crescita al mondo.

«Siamo entusiasti di avviare questa partnership che rappresenta un’opportunità unica per far conoscere la bellezza di Varese al mercato cinese – dice Massimo Grignani, presidente del Varese Convention Bureau – Con paesaggi mozzafiato, esperienze culturali autentiche e una posizione strategica nel cuore dell’Europa, Varese è pronta ad accogliere i viaggiatori cinesi con proposte personalizzate e un’ospitalità senza pari». SmoothTravel, piattaforma B2B sviluppata dall’Autorità del Turismo di Shanghai, facilita collaborazioni globali e mette in evidenza le migliori destinazioni internazionali.

Grazie alla visibilità offerta da SmoothTravel, Varese si presenta ai professionisti del turismo cinese come una destinazione chiave, meta ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. La posizione strategica, vicino a Milano, alla Svizzera e all’aeroporto di Malpensa, rende la città facilmente raggiungibile e perfetta per chi vuole esplorare le bellezze del territorio.