Il Lago Maggiore “a piedi”: il progetto di Tracciaminima in un incontro a Materia

Lunedì 24 febbraio alle 21.00, il nuovo spazio libero di VareseNews ospita Tracciaminima per raccontare il viaggio di quattro ragazzə che, percorrendo a piedi il Lago Maggiore, hanno trasformato un’avventura personale in un progetto di rigenerazione territoriale

Agosto 2020, quattro ragazzə cresciutə nelle terre dei sette laghi partono per una piccola grande avventura: percorrere a piedi l’intero giro del lago Maggiore. Con l’esperienza della pandemia ancora viva nella mente, il sogno è quello di uscire dalla porta di casa e riappropriarsi degli spazi aperti, usare i sentieri come fili per ricostruire – almeno un poco – un tessuto territoriale, per unire di nuovo le sponde, magari anche meglio di prima. Nasce così tracciaminima: con un’estate di esplorazione.

Lunedì 24 febbraio alle 21.00, a Materia, sarà proprio questa l’esperienza che verrà raccontata. I protagonisti del viaggio condivideranno come quella che inizialmente sembrava una semplice avventura si sia trasformata in un’opportunità di crescita e rigenerazione del territorio.

Il cammino di questa realtà oggi infatti si propone di promuovere un turismo responsabile, coinvolgendo le comunità locali e offrendo una nuova visione dei sentieri come luoghi di incontro e di partecipazione. Per fare questo, Tracciaminima esplora i temi e le potenzialità dei processi partecipati, della rigenerazione delle aree marginalizzate, dell’animazione territoriale, dell’accessibilità.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA A MATERIA A FEBBRAIO