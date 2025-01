Il secondo appuntamento con Germogli è tutto al femminile

Venerdì 31 gennaio, l’Arlecchino Showbar di Vedano Olona ospiterà Germogli, la nuova serie di serate musicali che celebra i talenti emergenti, per un evento tutto dedicato alla scena musicale femminile. Una serata che non solo celebra il potere della musica, ma anche la forza e la visione delle donne nell’arte.

Sul palco si alterneranno Akinyi, cantautrice italo-africana che mescola indie pop, R&B e rap; Note d’Inchiostro, duo acustico che fonde sonorità pop e country; Caterina Cropelli, una delle voci più promettenti della musica italiana, con un sound indie che ha conquistato il pubblico e le playlist di Spotify e Lady J, talento emergente con un repertorio che spazia tra rock e indie, pronta a emozionare con la sua voce intensa e la sua presenza scenica. Ciascuna di loro porterà sul palco canzoni che spaziano dall’indie pop all’R&B, con venature di rock. Ad arricchire la serata ci sarà anche un momento di stand-up comedy con Francesca Marutti, che con spirito irriverente racconterà le storie vere e le avventure di personaggi storici.

La serata del 31 gennaio sarà un omaggio alla forza creativa delle donne che, con le loro storie e la loro musica, stanno costruendo il futuro della scena musicale italiana: “Germogli non è solo una serie di concerti, è un’occasione per vivere la musica dal vivo in un ambiente intimo e underground, per scoprire talenti emergenti e nuove sonorità. Ogni serata è un’opportunità per esplorare mondi musicali diversi e per lasciarsi ispirare dalla passione e dall’autenticità di chi ha qualcosa di importante da condividere”.