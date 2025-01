Il Vicenza cala il tris da fuori area: Pro Patria ancora a 0 punti nel girone di ritorno

Quarta sconfitta consecutiva per la Pro Patria, piegata 0-3 a Busto Arsizio per nel ventitreesimo turno dal Vicenza.

Con le reti, tutte da fuori area, di Talarico (24), Rolfini (45’+2′) e Zonta (87′) il Lane Rosi si è aggiudicata una partita giocata ad alta intensità da entrambe le squadre, nel corso della quale i tigrotti altro non hanno potuto fare che, pur combattendo su ogni pallone, arrendersi di fronte al tasso tecnico superiore degli ospiti, secondi in classifica a 53 punti e in striscia positiva da cinque gare, di cui quattro vittorie (tre consecutive).

Per i ragazzi di mister Colombo, terzultimi a 18 punti, vincere contro una delle squadre maggiormente attrezzate e strutturate del campionato sarebbe stata certamente un’impresa, ma, a differenza di quanto visto settimana scorsa contro a Salò, la peggior sconfitta di questo campionato, per lo meno nel punteggio (prima volta che Rovida in stagione viene trafitto tre volte), mortifica gli animi di Via Ca’ Bianca e del pubblico dello Speroni, dove la speranza per la salvezza diretta pare di turno in turno sempre più flebile.

Nel frattempo con la vittoria odierna della Clodiense a Lumezzane il gap col fondo della classifica continua a diminuire (un risicato +4), mentre i punti da recuperare con il Lecco quindicesimo salgono a 7: una montagna sempre più irta da scalare per la Pro Patria, che non vince da quattordici turni e che finora ha collezionato appena 18 punti in 23 gare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

PRO PATRIA-L.R. VICENZA 0-3 (0-2)

Reti: 23′ Talarico (VIC), 47′ Rolfini (VIC), 41′ st Zonta (VIC)

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Reggiori, Cavalli, Coccolo (36′ st Terrani); Somma (28′ st Piran), Nicco (14′ st Palazzi), Mallamo, Barlocco; Mehic (14′ st Curatolo), Pitou; Beretta (28′ st Toci). A disposizione: Pratelli, Ferrario, Renault, Ferri. Allenatore: Colombo.

L.R. Vicenza (3-4-1-2): Confente; De Col, Cuomo (15′ Laezza), Sandon; Talarico, Carraro (31′ st Zonta), Della Latta, Costa; Della Morte (31′ st Ronaldo); Rolfini (18′ st Rauti), Ferrari (18′ st Morra). A disposizione: Massolo. Mocanu, Capone, Mogentale, Vescovi, Fantoni. Allenatore: Vecchi.

Ammoniti: Ferrari (VIC), Cavalli (PPA), Beretta (PPA), Laezza (VIC), Coccolo (PPA)

Arbitro: Di Loreto di Terni

Collaboratori: Rastelli di Ostia Lido e Lauri di Gubbio

IV Ufficiale: D’Andria di Nocera Inferiore