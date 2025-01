Pro Patria Vicenza 0-3, Colombo: “I numeri sono contro di noi ma la squadra è viva”

COLOMBO sulla sconfitta col Vicenza – Abbiamo approcciato bene la partita, l’abbiamo fatta col ritmo giusto, col piglio giusto. (Nel primo tempo, ndr) abbiamo preso due goal da fuori area, francamente penso potevamo farci poco, se non forse uscire un pochino primo. Nel primo tempo abbiamo comunque avuto delle buone occasioni e lo spirito c’è stato. Il Vicenza ha messo in campo la sua qualità, sono stati molto bravi ma noi li abbiamo contrastati bene. Nel secondo tempo siamo entrati sempre bene, nel finale abbiamo cercato di cambiare qualcosa per mettere in campo tutti i nostri giocatori di qualità ma abbiamo preso il terzo goal su un rinvio del portiere dove abbiamo perso un paio di contrasti. In quella situazione non siamo stati abbastanza cattivi

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Vicenza (0-3) 4 di 28

COLOMBO sul momento difficile attraversato dalla squadra – Sapevamo che oggi era una partita difficile. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Dalla prossima partita non possiamo però più sbagliare. Servono punti per forza. A Novara dobbiamo andare per vincere quella che per noi sarà una finale. So che contano solo i risultati, è vero, però io faccio un’analisi di come sono i ragazzi, di come entrano in partita e di come reagiscono. Oggi dopo i due goal presi nel primo tempo potevamo anche sbragare male invece abbiamo provato a riaprirla. A volte se riesci a fare un goal riesci anche a riaprirla, a mettergli paura.

COLOMBO sugli zero punti nel girone di ritorno (quattro sconfitte) – I numeri non sono dalla nostra parte, non sono dalla mia parte, assolutamente. Però vedo una squadra viva. Ciò che mi credere ancora nel mio lavoro è questo.

BERETTA sulla partita – Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo vinto tanti duelli individuali ma la qualità del Vicenza è superiore alla nostra e ha fatto la differenza. Noi abbiamo dato tutto in campo, abbiamo messo anima e cuore ma non è stata sufficiente. C’è stato un salvataggio (di Costa, ndr) anche sulla linea, e anche qualche altra palla che poteva finire in rete

BERETTA sul suo ruolo nello spogliatoio La partita che dovevamo era questa. Poteva andare bene, peccato che è andata male, i ragazzi, i miei compagni e lo staff abbiamo dato tutto, non abbiamo niente da recriminare. Mancanza di leadership? Non sono d’accordo, sono completamente dentro alla Pro Patria e tutti i giorni mi metto d’impegno, anche per aiutare i più giovani. La leadership serve sul campo, passando dalle prestazioni, non solo a parole.