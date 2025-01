In piazza a Busto Arsizio la raccolta firme di Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine

C’era anche l’onorevole Andrea Pellicini questa mattina al gazebo allestito da fratelli d’Italia in piazza San Giovanni a Busto Arsizio per raccogliere le firme a sostegno delle forze dell’ordine.

«È un piacere questa mattina essere a Busto con il presidente del circolo territoriale Alberto Falciglia – ha dichiarato l’onorevole di Fratelli d’Italia – Abbiamo raccolto tantissime firme in favore delle forze di polizia a cui va il nostro plauso per l’attività che svolgono quotidianamente. Busto è una città tranquilla, ben amministrata, una città serena. Come altre città della Lombardia e d’Italia, ogni tanto succede qualche cosa che prontamente viene contrastata dalle forze di polizia. Settimana scorsa, c’è stato un fatto non edificante e due agenti sono stati circondati da un gruppo di extracomunitari urlanti. Queste cose non possono succedere, non possono succedere né a Busto né in altre zone d’Italia. Siamo qui perché sappiamo che soltanto noi siamo vicini alle forze di polizia. Molte forze di opposizione, invece, sembrano, ogni tanto, non rendersi conto dei momenti in cui viviamo e sono sempre pronte a contestare ii comportamenti degli agenti che, magari, non vedono rituali. Ma devono sapere che le forze di polizia molte volte sono circondate, sono attaccate e quindi meritano tutta la nostra solidarietà».

Parole di supporto arrivano anche da Alberto Falciglia: «Grazie all’onorevole Pellicini per averci portato la solidarietà di Roma. Porterà poi tutte queste firme all’attenzione del partito. Abbiamo anche il sindaco Antonelli per cercare di sensibilizzare il più possibile la cittadinanza di Busto a sostegno di tutte le nostre forze dell’ordine».

Il sindaco Emanuele Antonelli: «Devo ringraziare cil nostro segretario provinciale e onorevole Pellicini presente oggi. È questa la dimostrazione che il partito ci tiene a stare vicino alle forze dell’ordine. Io dico sempre che Busto è una città sicura e deve rimanere sicura, ma rimane sicura solo perchè le forze dell’ordine si impegnano sempre sul territorio e fanno delle cose che io definisco straordinarie. Quindi noi dobbiamo sempre essere vicini e oggi è una dimostrazione. In questo momento ci sono dei gruppi eversivi che sono contro le forze dell’ordine: le persone oneste i bravi cittadini, invece firmano a favore della polizia, noi siamo e saremo sempre con loro».