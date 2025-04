Accoltellamento a Samarate: muore una donna di 55 anni

Una donna di 55 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile, alle 18:41, nel giardino della sua abitazione in via Bosco San Giovanni, una zona residenziale vicino al centro di Samarate.

L’aggressore, identificato come il marito della vittima, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio in via Torino, poco dopo l’aggressione. L’arresto dell’uomo ha permesso alle forze dell’ordine di avviare rapidamente le indagini.

La donna, trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano, è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate nell’aggressione. Ancora sconosciute le motivazioni del gesto.

Seguono aggiornamenti