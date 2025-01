In ritardo una corsa Trenord ogni dieci. O due su dieci, dipende da che dato si guarda

L’obbiettivo della puntualità per Trenord è «ampiamente raggiunto», se si guarda ai dati che dipendono dalla responsabilità dell’azienda di trasporto.

Con una breve nota l’azienda regionale che si occupa dei treni locali ha deciso di rispondere direttamente alle critiche arrivate dal Partito Democratico rispetto ai numeri del servizio nel 2024.

Premessa: un treno può essere in ritardo per diverse cause, per guasti ai treni, mancanza di personale, guasti alle linee o cause esterne (incidenti, interventi delle forze dell’ordine, scioperi, malori).

È sulla ripartizione delle responsabilità che diverge l’interpretazione dei dati tra Trenord e Pd.

Il Pd infatti ha citato il dato dell’80,2% dei treni puntuali, in flessione e sotto l’obbiettivo dichiarato.

Ma Trenord precisa che l’obbiettivo di riferimento è un altro: «L’89,47% rappresenta l’obiettivo di efficacia relativo alla puntualità della sola impresa ferroviaria, depurata da tutte le cause esterne e dai guasti all’infrastruttura. Obiettivo ampiamente raggiunto con una percentuale dell’89,8%».

E il dato dell’80,2? È quello che «tiene conto di tutte le cause che impattano sulla puntualità stessa delle corse», quindi comprese anche le altre cause (guasti alla rete e cause esterne).

Nei dati diffusi oggi Trenord ha anche dettagliato i dati delle soppressioni: