Incendio in camera da letto, salvata un’anziana dai vigili del fuoco a Gallarate

Un incendio si è sviluppato intorno alle 12:30 di oggi, venerdì 3 gennaio, in un appartamento situato al secondo piano di un edificio in via Cesare Battisti a Gallarate. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, dotati di idranti e autorespiratori per affrontare il denso fumo che si era propagato all’interno dei locali.

Nell’incendio è rimasta coinvolta una donna residente nell’abitazione, che ha riportato una lieve intossicazione insieme ad altre due persone. Dopo essere stata soccorsa e assistita dai sanitari con una maschera d’ossigeno, le sue condizioni sono apparse rassicuranti. Delle tre persone, due sono state trasportate all’ospedale Sacco di Milano in codice Giallo, e una all’ospedale di Gallarate sempre in codice Giallo.

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse senza ulteriori conseguenze per gli altri residenti. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.

L’incendio ha avuto origine in camera da letto, presumibilmente causato da uno scaldaletto. La donna ha 85 anni.