Incidente Stradale a Cairate: un’auto ribaltata, tre feriti e traffico a rilento

Alle 16:55 di oggi, giovedì 24 gennaio, un incidente stradale si è verificato su Viale Europa, la strada che collega Gorla, Cairate e Lonate Ceppino, tra i boschi che caratterizzano quest’area. Un’auto si è ribaltata, mentre altre vetture sono state coinvolte nel sinistro. la polizia locale e i Vigili del Fuoco di Varese, sono prontamente intervenuti sul posto per gestire l’incidente.

Secondo le informazioni del bollettino di soccorso, tre persone sono state coinvolte nell’incidente, ma le loro condizioni non sono ancora state ufficialmente comunicate anche se si tratterebbe di un codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari con ambulanza della croce rossa di Gallarate. Non si segnalano feriti gravi al momento, ma le operazioni di soccorso sono in corso.

A causa del ribaltamento di una delle auto e dei veicoli coinvolti, la zona ha subito rallentamenti e deviazioni del traffico. L’incidente ha causato notevoli disagi, con la strada chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di recupero del veicolo ribaltato.