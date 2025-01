Itet Daverio Casula e Its Red Academy: nasce il percorso sperimentale in Costruzioni Ambiente e Territorio

È stato approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il percorso sperimentale 4 + 2 ideato dall’’ITET “Daverio Casula Nervi” di Varese, in collaborazione con l’TS RED Academy. L’offerta formativa quadriennale con possibilità di specializzarsi nel biennio di alta formazione è per il settore Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Questo modello formativo, che combina istruzione secondaria superiore e alta formazione tecnica, mira a fornire agli studenti una preparazione pratica e teorica di alto livello, strettamente connessa alle esigenze del mercato del lavoro e alla sostenibilità ambientale.

Il programma prevede 33 settimane di attività didattiche ogni anno, arricchite da ore di formazione pratica e potenziamenti in discipline tecniche e STEM.

Gli studenti avranno accesso a laboratori avanzati, sessioni pratiche in cantieri e utilizzo di tecnologie all’avanguardia come droni e stampanti 3D. Inoltre, il percorso integra moduli di formazione linguistica, incluso l’inglese tecnico, e offre opportunità di mobilità internazionale grazie all’accreditamento Erasmus+.

Elemento distintivo del programma è la stretta collaborazione con realtà imprenditoriali locali e associazioni di settore, come ANCE Varese e il Collegio dei Geometri, che forniscono consulenze e risorse. Gli studenti, a partire dal secondo anno, saranno coinvolti in progetti di riqualificazione edilizia, simulazioni pratiche e competizioni tecniche, culminando in una gara progettuale residenziale.

Il percorso 4+2 si propone di creare un collegamento diretto tra scuola e mondo del lavoro, preparando figure professionali pronte a rispondere alle sfide della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile. Con questo approccio, l’ITET Varese conferma il suo ruolo di protagonista nell’innovazione educativa.

Gli studenti e le famiglie interessate a conoscere questo percorso sono invitati ad un open day specifico il giorno 24 gennaio alle ore 18.00

Le informazioni sono disponibili in homepage del sito www.itetvarese.edu.it