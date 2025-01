La rincorsa continua: il Varese è pronto alla battaglia contro l’Oltrepò

La vittoria di Sanremo ha dato nuova spinta al Varese, che ha recuperato due punticini alla capolista Bra e che spera nelle prossime settimane di rosicchiare altro terreno alla capolista. Per farlo, la squadra di mister Roberto Floris sa bene che le possibilità di errore sono limitatissime e che quindi vanno sfruttate tutte le occasioni. E la prossima sarà quella di mercoledì 29 gennaio (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro l’Oltrepò.

In questo strano gennaio – sarà la sesta partita del mese – i biancorossi hanno finora accumulato quattro vittorie e un pareggio, subito un solo gol e conquistato 13 punti. Ottimi numeri, ma che devono essere continuamente confermati per recuperare il gap. Se i risultati sono incoraggianti, a remare contro la squadra biancorossa sono le continue indisponibilità. Stefano Molinari sarà ancora out (il problema muscolare sembra meno grave del previsto, per fortuna, ma ci si è messa anche l’appendicite), Vladimir Mikhaylovskiy è ancora fermato dalla febbre, Giuseppe Mazzola da un guaio muscolare, Giusto Priola dalla frattura al dito del piede e a questi si aggiungono anche le squalifiche di Paolo Valagussa e Simone Ferrieri. Uomini contati, con il solo Paolo De Angelis che tornerà a disposizione anche se non al cento percento, ma questa squadra ha dimostrato più volte di saper fare i conti con le difficoltà. Potrebbe invece esserci il rientro dal primo minuto per Beppe D’Iglio, che si fece male proprio nella gara di andata a Broni.

Mister Roberto Floris sottolinea l’importanza di questa sfida: «Non possiamo permetterci di snobbare nessuno, anche perché l’Oltrepò ha già fermato squadre di vertice, noi compresi che all’andata abbiamo pareggiato 2-2. Sappiamo che sarà una partita sporca anche a causa al campo pesante. Avremo fuori anche Ferrieri e Valagussa, ma ho detto ai ragazzi che è dall’inizio dell’anno che stiamo sopperendo a queste situazioni e forse questa è la nostra forza. Ci faremo trovare tutti pronti perché domani c’è da fare una battaglia. Loro arrivano da quattro sconfitte ma sanno metterti in difficoltà e lavora sporca. Sono quelle partite difficile che bisogna affrontare con maturità e l’atteggiamento giusto e soprattutto con l’esperienza giusta. Dovremo pensare a qualche soluzione diversa perché purtroppo ci mancano tre difensori centrali e tanti altri elementi importanti».



DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXV GIORNATA

Albenga – Asti; Bra – Derthona; Cairese – Saluzzo; Chieri – Lavagnese; Chisola – NovaRomentin; Varese – Oltrepò; Gozzano – Vado; Imperia – Borgaro; Vogherese – Fossano; Ligorna – Sanremese.

CLASSIFICA: Bra 58; Varese 49; Vado 47; NovaRomentin 45; Gozzano 42; Chisola 41; Ligorna, Lavagnese 37; Imperia 32; Cairese 30; Saluzzo 29; Sanremese, Asti 28; Derthona 27; Oltrepò 25; Vogherese 24; Borgaro 20; Albenga (-1), Fossano 19; Chieri 14.