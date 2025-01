“Lancia il tuo desiderio al mondo” un concorso per i giovani in vista della festa di san Vittore

L’ esperienza di “AGORA’ – La comunità educante”continua a Varese con lo sviluppo del progetto sostenuto dall’impresa sociale “Con i bambini” da sempre impegnata nel contrasto alla povertà educativa minorile.

Alla rete di AGORA’,promossa da Educational Team, partecipano numerosi soggetti del Terzo settore e delle Istituzioni scolastiche e territoriali, che collaborano a mettere in atto un nuovo modello di welfare più vicino ai concreti bisogni dell’infanzia e del mondo giovanile. Ora una nuova proposta viene messa in campo da Agorà, ed è costituita da un concorso dedicato agli studenti delle secondarie superiori di Varese e più in generale ai giovani (14-19 anni) della nostra città.

Il titolo del concorso è “Lancia il tuo desiderio al mondo”, che viene proposto in occasione della terza edizione del Festival di S.Vittore, in collaborazione appunto con il Decanato di Varese e con gli altri soggetti che danno vita al Festival.

Il titolo prende lo spunto dalla famosa canzone dei Police “Message in a bottle” che parla della necessità di far arrivare agli altri i messaggi più profondi del nostro cuore. Il concorso offre a tanti giovani la possibilità di far arrivare alle altre persone il proprio messaggio in bottiglia. Gli elaborati artistici avranno lo scopo di descrivere il desiderio più profondo dei giovani oggi, con le speranze e le aspettative che albergano veramente nel loro cuore.

Si può partecipare al concorso come singoli o a gruppi (fino ad 8 persone) scegliendo una modalità espressiva ed artistica tra le seguenti : un testo (poesia, racconto ecc.), il testo di una canzone, il video con una canzone, un film “corto” (max 10 minuti), un Podcast (max 5 minuti), un quadro,una o più fotografie o un manifesto.

Ci si potrà iscrivere entro il 25 febbraio e gli elaborati andranno presentati entro l’1 aprile.

Una giuria di educatori, insegnanti, esperti di comunicazione vaglierà i lavori pervenuti e selezionerà i vincitori. Gli autori avranno la possibilità di parlare dei contenuti proposti anche nel corso di incontri pubblici.

La premiazione avverrà nel corso del Festival di San Vittore nel maggio prossimo.

Sono previsti quattro premi: il Premio Rappresentatività, il Premio Significato, il Premio Valore, ciascuno con un valore economico di 500 euro (da spendere in attività nell’ambito delle passioni e dei desideri espressi).

Il quarto premio (leggermente superiore di importo) è dedicato al professor Giuseppe Golonia, un grande educatore varesino scomparso qualche tempo fa ma sempre vivo nella memoria di tanti allievi e colleghi. Al termine del concorso gli elaborati potranno essere divulgati sui media e sui social per essere conosciuti da un pubblico più ampio.

Il regolamento concorsuale, le modalità di iscrizione e tutti i dettagli utili sono reperibili sul sito www.comunitaeducante.com ed anche chiedendo notizie al numero di AGORA’ dedicato: 366-9540570

Come afferma la coordinatrice di tutto il progetto AGORÀ, Patrizia Bianchi (Presidente di Educational Team, impegnata da tanti anni in ambito educativo) : «il concorso è una importante opportunità per i giovani di esprimersi e di essere ascoltati, e per gli adulti di comprendere meglio su cosa focalizzare oggi il lavoro educativo».