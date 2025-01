Liz Taylor canta a Sanremo, e parte da Varese

Liz Taylor canta a Sanremo, e arriva da Varese.

L’ artista varesina Marina Castelnuovo, conosciuta a livello internazionale come sosia di Liz Taylor, torna infatti a Sanremo, in un evento collaterale ma in una veste del tutto inedita e appropriata al momento: quella di cantante. Dopo diversi anni di assenza dalla kermesse del festival, Marina si prepara a sorprendere il pubblico con un brano inedito dal titolo “Come un uragano”.

Il brano, ispirato al suo libro autobiografico e fotografico “Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca”, è un inno alla sua straordinaria “vita da film”. Da casalinga e madre, Marina ha saputo conquistare il jet-set internazionale, diventando amica di molti Vip oltre oceano e lavorando con importanti nomi dello spettacolo, tra cui l’attuale presentatore del festival, Carlo Conti.

Diversi anni fa a Sanremo Marina Castelnuovo è stata anche protagonista infatti, insieme a Platinette, della trasmissione Prefestival “Sanremo in Aria“, mentre con Carlo Conti ha partecipato (vincendolo) al Gran Premio Internazionale “Due Gocce d’Acqua“.

Durante la settimana del Festival di Sanremo, in città compariranno manifesti che celebrano il ritorno di Marina. La sua esibizione, accompagnata dal videoclip girato nella cornice di Villa Liz a Varese, è prevista per lunedì 10 febbraio 2025 al Grand Hotel & Des Anglais.

La Castelnuovo non è nuova alle sfide: in oltre 35 anni di carriera, ha saputo reinventarsi continuamente, portando avanti con passione la sua immagine di ambasciatrice di Liz Taylor nel mondo. Questa nuova avventura, che vede il suo brano “Come un uragano” tradotto anche in napoletano, inglese e francese, conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e stupire. E chissà, magari Carlo Conti stesso, vedendo i manifesti, potrebbe decidere di portarla sul palco più ambito d’Italia.