Mandole: “Sykes recuperato, a Milano con lui. Ma serve l’energia di tutta la squadra”

Il calendario di Serie A non è certo clemente con un’Openjobmetis in difficoltà. Dopo il tremendo rovescio subito con Brescia, Librizzi e compagni si apprestano a disputare un’altra partita con il massimo coefficiente di difficoltà, il derby esterno contro Milano, in programma domenica 2 febbraio alle 17,30 al Forum di Assago.

Un appuntamento cui Varese arriverà per lo meno con una novità rispetto alle ultime uscite, la regia affidata a Keifer Sykes. Il play di Chicago, uno dei tanti ex di turno, è recuperato dopo l’infortunio patito a Reggio Emilia e – a detta di coach Herman Mandole – ha un “chilometraggio” sufficiente per affrontare la partita senza per forza dover limitare il suo impiego.

«La decisione su Sykes è chiara: avrebbe potuto giocare 5-10 minuti con Brescia ma avremmo dovuto centellinare il suo utilizzo. Quindi abbiamo preferito aspettare per averlo pienamente a disposizione: si è allenato tutta la settimana, ha avuto un po’ di fastidio alla gamba ma è normale dopo lo stop e per un giocatore che negli ultimi anni tra G-League e periodi di inattività. Non ci serve un “salvatore della patria” ma di sicuro l’Openjobmetis ha bisogno di un giocatore come Keifer, in grado di dare personalità, carisma ed esperienza». Come era accaduto all’andata, quando il play fu determinante nell’inattesa vittoria sull’Olimpia.

Mandole e lo staff dovranno quindi decidere chi, tra gli stranieri, dovrà restare in tribuna: Justin Gray è stato colpito da un malessere di stagione nella notte tra giovedì e venerdì e a questo punto potrebbe toccare a lui l’esclusione. «Abbiamo tempo fino a domenica per decidere ma nel caso Justin non ce la facesse, schiereremo Elisee Assui del quale ho molta fiducia e Desonta Bradford che ha il corpo per giocare da “finto 3” contro le ali piccole avversarie». Anche Nino Johnson ha accusato un colpo a inizio settimana ma l’ala texana è tornata a lavorare al 100% e la sua presenza non è in alcun dubbio.

Ogni discorso tattico e tecnico però passa in secondo piano se la squadra scende in campo afflitta da “mollezza”. «Lavoriamo per cambiare quello che abbiamo visto con Brescia: non ci sono grandi analisi da fare se non ci mettiamo energia. Sabato scorso, a differenza di altre volte, non ci sono stati momenti buoni e momenti cattivi, è andato tutto male perché non abbiamo dato energia alla partita e questo è un aspetto che non si deve ripetere. Da Assui a Tyus, dal più giovane al più anziano, è necessario che ognuno porti in campo energia: dobbiamo tornare a essere la squadra che ha vinto tre partite di fila».

Chiamato a rispondere sul personale, su come stia vivendo questo momento, Mandole spiega: «Io sto come stavo dopo Cremona: lavoro e penso a come fare per cambiare questo momento negativo. Allora la situazione di classifica era peggiore di adesso ma è chiaro che perdere di 40 in casa sia altrettanto pesante». Di fronte a sé, il coach argentino ritroverà quel Nico Mannion con cui aveva instaurato un rapporto stretto nei mesi trascorsi a Varese. «Ci sentiamo ancora, a livello personale, come mi capita di chiamare o scrivere Woldetensae, o Ross, o Ferrero o Bolmaro o tanti altri ragazzi con cui ho lavorato. Ma in questi casi non parliamo delle nostre squadre, abbiamo un rapporto sul piano personale».

MERCATO: MCDERMOTT A TRIESTE – Trieste è sempre più una colonia di ex varesini. La società giuliana ha ingaggiato Sean McDermott, in uscita dal Pinar Karsiyaka, squadra turca travolta dai problemi finanziari. Con ogni probabilità sarà utilizzato al posto di Justin Reyes alle prese con i soliti problemi al ginocchio. Oltre a McD e Reyes tra i biancorossi ci sono il gm Mike Arcieri, Colbey Ross, Michele Ruzzier e Markel Brown.