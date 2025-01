Mandole: “Treviso ha tanto talento ma noi vogliamo sfruttare il turno in casa”

Confermare in casa quel che di buono è stato fatto in trasferta. Questo il mantra settimanale in via Pirandello dove la Openjobmetis sta preparando il match di domenica 12 (si gioca nel tradizionale orario delle 18,15) contro la Nutribullet Treviso del grande ex Frank Vitucci.

Un‘avversaria ostica, ricca di talento, contro la quale Varese proverà a sfruttare quel fattore campo che fino a oggi ha portato risultato. «Vogliamo vincere sia perché poi avremo un calendario tosto, sia per difendere la nostra “casa” – spiega coach Herman Mandole – A Masnago abbiamo un record di 4 vittorie e 3 sconfitte e ottenere un successo sul campo amico significa anche avere meno pressione quando si va in trasferta».

Il successo di Sassari ha rinfrancato il morale, anche se, spiega il tecnico argentino, «non siamo tranquilli perché abbiamo vinto in Sardegna. Nel basket bisogna restare sempre concentrati e se dovessimo perdere con Treviso avremmo in qualche modo gettato via il lavoro delle ultime due settimane. Certo è più facile lavorare dopo una vittoria e quella di Sassari è stata importante sia sotto il profilo psicologico sia anche sotto quello tecnico visto che abbiamo offerto la migliore prova difensiva della stagione».

La Nutribullet si presenterà a Masnago con molti uomini di qualità affidati, come accennato, a un tecnico esperto come Vitucci. « Hanno tanti giocatori in grado di fare tanti punti in poche azioni: vale per gli esterni come Bowman o Harrison ma anche per un tiratore come Macura. E poi vedremo se ci sarà Olisevicius che non ha giocato le ultime due gare ma è un grande scorer. Contro tanta qualità dobbiamo difendere per 24″ e poi provare a fare canestro nel minor tempo possibile: se ci riusciremo sarà la nostra partita».

Contro i veneti, Mandole avrà a disposizione gli stessi giocatori schierati in Sardegna. «L’unico assente sarà Sykes che sta seguendo il percorso di reinserimento. Keifer per noi è un giocatore molto importante ma non dovremo avere fretta: se lui è in forma la squadra si avvantaggia, se non lo è, tutto è più complicato. Gray ci sarà ma con qualche acciacco: lo stiamo gestendo in allenamento e in partita, ma Justin dà sempre tutto e ho fiducia che tornerà a fare canestro come stava riuscendo a inizio stagione».