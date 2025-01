Treviso esperta e talentuosa, ma la Openjobmetis vuole il tris a tutti i costi

La Openjobmetis vuole completare nel modo migliore il rush finale del girone di andata della Serie A di basket. La squadra di Herman Mandole è per la prima volta in striscia positiva grazie ai successi su Napoli e Sassari a cavallo di Capodanno e cerca il tris sul campo amico di Masnago (domenica 12, ore 18,15) contro la Nutribullet Treviso.

Avversaria abbordabile, classifica alla mano, perché i veneti hanno poi 4 punti in più dei biancorossi, avversaria molto ostica se si scorre la rosa a disposizione del grande ex Frank Vitucci, vista la qualità (e l’esperienza) del roster biancoazzurro. Partiamo proprio da qui, perché il coach della Cimberio indimenticabile dovrà operare qualche scelta prima del via: Treviso ha appena ingaggiato l’ex trentino Jordan Caroline (ala/ala forte di 2.01) che dovrebbe sostituire Justin Alston, discreto attaccante ma poco rimbalzista. Inoltre potrebbe rientrare dopo alcune gare anche il pericolosissimo Osvaldas Olisevicius: uno dei tre resterà fuori dalla lista consegnata ai commissari di campo dell’Itelyum Arena.

Ma se il reparto ali-lunghi (ci sono anche il tiratore JP Macura, l’unico vero pivot, Paul Paulicap e poi Mazzola e Mezzanotte) è piuttosto affollato, anche in quello degli esterni ci sono qualità e concorrenza. Bruno Mascolo è infatti affiancato da una coppia d’assi come Ky Bowman e D’Angelo Harrison, ormai pretoriani di Vitucci dopo gli anni di Brindisi e bomber di razza (anche se il top scorer è Olisevicius).

Terminata una panoramica doverosa sugli avversari, è poi necessario concentrarsi sulla Openjobmetis, di nuovo in campo nella versione senza Keifer Sykes, al lavoro dopo l’infortunio muscolare patito a Reggio Emilia. Il trio di guardie Librizzi-Hands-Bradford sarà chiamato di nuovo a dividersi gli 80′ concessi ai primi due esterni (anche qualcuno in più, perché l’assetto con tre piccoli è un’opzione già percorsa da Mandole) con la necessità però di curare bene anche la fase difensiva visti i “califfi” dell’attacco veneto.

Piuttosto Varese non dovrà sbagliare nell’area colorata: come Sassari, anche Treviso non è certo roboante a rimbalzo. I biancorossi hanno limitato i danni in Sardegna (36-33 per il Banco) ma a Masnago devono fare ancora meglio: il controllo dei tabelloni è ancora più vitale per alimentare le azioni d’attacco e non concedere secondi tiri a gente che, notoriamente, se sbaglia il primo non fallisce una seconda volta. Alviti, Gray e Johnson saranno dunque fondamentali nell’affiancare Tyus e Kao.

Come detto, la classicissima Varese-Treviso (società diversa rispetto alla vecchia Benetton, ma nulla cambia nella storicità del confronto) conclude un girone di andata dopo il quale saranno inevitabili i primi bilanci. Chiudere la prima metà del cammino a quota 12 significherebbe per lo meno viaggiare in “media tranqullità”, altrimenti il record di 5-10 lascerebbe la OJM con il fianco scoperto verso la parte bassa della classifica. Una situazione già conosciuta in questa stagione e che, per questo, va evitata a tutti i costi.

