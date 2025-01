Mastini, la rimonta si ferma sul più bello. Il Cadaro vince 3-2

C’è mancato davvero poco, ma dopo due vittorie in due incontri di stagione regolare, i Mastini sono costretti a cedere per la prima volta al Caldaro capolista. Lo fanno a testa molto alta, come al solito, perdendo 3-2 in riva al Kalternsee e sfiorando una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.

Sotto 3-0 fino al 51′ – merito dei padroni di casa e di una condizione logorata dalla battaglia di giovedì con l’Aosta – i gialloneri decidono di mettere pepe sulla gara, segnano due reti e nei secondi conclusivi vanno più volte vicini e vicinissimi alla rete del pareggio. Peccato per quei dischi terminati a lato di poco nel finale: un gol sarebbe stato il migliore e più giusto coronamento per la nascita del piccolo Ottavio che ha reso papà il bomber varesino Marcello Borghi, pur regolarmente sul ghiaccio.

Glavic alla fine è sceso in pista con la squadra quasi completa: oltre a Fanelli l’unica defezione dell’ultimo è stata quella di Bertin con Fornasetti arretrato a dare una mano ai terzini. In porta il confermato Ohandzhanian mentre dalla parte opposta il Caldaro ha schierato Rohregger.

E il portiere ucraino ha fatto ancora una volta il proprio dovere: è per merito suo se il punteggio è rimasto fermo per i 14′ iniziali, rotto solo da un missile di Massar che il goalie giallonero non ha visto partire, incassando così l’1-o in un primo terzo condotto dai padroni di casa.

La reazione del Varese si è fatta attendere e così, con Fornasetti in panca puniti per un’infrazione giallonera durante le sostituzioni, il Caldaro ha raddoppiato. Botta di Max Soelva e deviazione decisiva di Wieser per il 2-0 dei Lucci. I bolzanini hanno quindi sfruttato l’abbrivio (e una serata in cui non hanno mai concesso il powerplay al Varese) e al 35.10 sono passati di nuovo, ancora in condizione di 5v4: Bordata di Vinatzer e 3-0 sul tabellone nonostante i tentativi ospiti firmati da Mazzacane e Franchini.

Quando però il terzo drittel sembrava disputato solo per regolamento, ecco il risveglio della squadra di Glavic intenzionata per lo meno a vendere cara la pelle. A suonare la riscossa Franchini in gol (3-1) con 9′ da giocare e a quel punto (pochi minuti dopo) il Varese si è giocato il jolly: fuori Oggy e sei uomini di movimento in pista. Una mossa disperata ma che ha pagato perché Kuronen ha fatto secco Rohregger per il 3-2 al 58.38. Caldaro alle corde, Mastini assatanati ma i tiri di Raskin e Kuronen hanno soltanto messo i brividi ai tifosi locali, senza però cambiare il destino del match.

Con la vittoria il Caldaro si mantiene largamente in vantaggio su tutte le rivali, oltre a restare l’unica squadra imbattuta della seconda fase. Scappa invece l’Aosta, tornato a +4 sul Varese che è stato ripreso dal Feltre a quota 25. E saranno proprio i Picchi, sabato prossimo, a contendere i tre punti ai Mastini nella tana dell’Acinque Ice Arena.

CALDARO ROTHOBLAAS – HCMV MASTINI VARESE 3-2

(1-0; 2-0; 0-2) MARCATORI: 14.38 Massar (C – De Donà, Vinatzer); 22.48 Wieser (C – Siiki, Max. Soelva), 35.10 Vinatzer (C – Max. Soelva, Wieser); 51.06 Franchini ( V – Schina, Raimondi), 58.38 Kuronen (V – M. Borghi, Maekinen). CALDARO: Rohregger (A. Andergassen); Massar, Mic. Soelva, Reffo, Schoepfer, Clericuzio, Valentini, Oberhuber, M. Oberrauch; Siiki, Wieser, Selva, De Donà, Vinatzer, M. Virtala, Max. Soelva, Cappuccio, J. Oberrauch, Erschbamber, B. Andergassen, Felderer. All. T. Virtala.

VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Raskin, Maekinen, Schina, Crivellari, M. Matonti, E. Mazzacane, Fornasetti; Ghiglione, Kuronen, M. Borghi, Raimondi, M. Mazzacane, Franchini, Perino, Vanetti, Tilaro, Piroso, Allevato, P. Borghi. All. Glavic.

ARBITRI: Gruber e Virta (Formaioni e Pace).

NOTE. Penalità: C 2’, V 10’. Superiorità: C 2-4, V 0-0. Spettatori: 390.

IHL MASTER ROUND (5° turno)

RISULTATI: Feltre – Alleghe 5-4 OT; Caldaro – VARESE 3-2; Aosta – Appiano 9-0.

CLASSIFICA: Caldaro 36; Aosta 29; VARESE, Feltre 25; Alleghe 16; Appiano 13.