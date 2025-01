Open day all’Ipc Verri di Busto Arsizio coi nuovi percorsi 4+2

Nuova occasione per conoscere le proposte formative dell’Ipc Verri di Busto Arsizio. L’Open Day dell’istituto si terrà sabato 18 gennaio alle ore 10:00 nella sede centrale di Via Torino, 1 (ingresso da via Redipuglia, 15).

Sarà l’occasione per presentare alle famiglie la proposta di attivazione dei nuovi percorsi sperimentali inerenti

la filiera formativa tecnico-professionale 4 + 2 per gli indirizzi “Servizi Commerciali” e “Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera”.