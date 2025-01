Pubblicato il bando del comune di Varese per la concessione dell’ippodromo Le Bettole

E’ stato pubblicato nella mattina di oggi, 24 gennaio 2025, il bando per le manifestazioni di interesse per la concessione dell’Ippodromo delle Bettole.

La notizia è stata data dal sindaco di Varese Davide Galimberti che ha partecipato alle prima battute della commissione sport, che si sta tenendo on line sul canale YouTube del comune, tra le proteste delle minoranze che pensavano di discutere sulla questione, in particolare dal membro di commissione Stefano Angei, della Lega.

In realtà, la commissione era stata richiesta dalla minoranza per valutare gli ultimi avvenimenti dell’Ippodromo, ma la notizia, data all’inizio della seduta, non ha potuto che influenzarla e movimentarla.

COSA FA PARTE DEL BANDO

Il compendio è costituito dall’impianto ippico Delle Bettole, con le attrezzature e locali annessi, che oltre alle aree per lo svolgimento delle corse ippiche comprendono tribune, strutture tecniche e aree per la ristorazione.

L’utilizzo dell’immobile dovrà essere finalizzato allo svolgimento dell’attività ippica e di attività integrative compatibili, con la valorizzazione e manutenzione della struttura e la promozione sociale con eventi collaterali sportivi, ricreativi, sociali e culturali: «L’obiettivo è quello di sviluppare e valorizzare la vocazione polisportiva del comparto nel suo complesso, anche creando sinergie con gli altri impianti sportivi, vale a dire il Palaghiaccio e la struttura sportiva del tennis – ha sottolineato il sindaco – Una visione strategica che era già stata ipotizzata e proposta dallo stesso Consiglio comunale e che ora costituisce una delle priorità del nuovo bando di concessione dell’impianto. Si tratta di infrastrutture sportive fortemente connesse per vicinanza e per possibilità di creare sinergie. In assenza di fondi pubblici, potrebbe inoltre essere questa l’occasione per proseguire i ragionamenti condivisi proprio dal Consiglio comunale rispetto al Centro federale del ghiaccio».

La concessione avrà durata compresa tra 10 e 30 anni. Le istanze dovranno pervenire entro le 12 del 31 marzo.«Ricordo che anche per questo bando è attivo il Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e il Comando Provinciale di Varese della Guardia di Finanza, per consentire le verifiche e gli accertamenti sui soggetti partecipanti, prevenendo e contrastando eventuali violazioni» ha infine segnalato Galimberti.

Tutti i dettagli del bando sul sito del Comune di Varese.