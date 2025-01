Raccolta differenziata e ritiro ingombranti: a Saronno istruzioni in nove lingue per informare tutti

Come anticipato qualche settimana fa dall’Amministrazione comunale, parte a Saronno la nuova campagna informativa multilingue per migliorare la qualità della raccolta differenziata e l’esposizione dei rifiuti ingombranti . L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Amsa, l’azienda responsabile del servizio di igiene urbana sul territorio, punta a sensibilizzare tutti i cittadini, compresi i residenti stranieri, sull’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti.

Il punto centrale della campagna è la diffusione di materiale informativo in nove lingue oltre all’italiano: inglese, filippino, francese, cingalese, spagnolo, arabo, cinese, rumeno e ucraino. La comunicazione, inviata insieme alla “bollettazione” periodica di Aler agli inquilini dei condomìni, contiene istruzioni dettagliate su come prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Questo intervento punta a raggiungere efficacemente le numerose comunità di lingua straniera presenti in città, garantendo loro un accesso più agevole ai servizi di raccolta.

Parallelamente, è stata realizzata anche una nuova locandina con consigli pratici per una corretta gestione dei rifiuti domestici. Le indicazioni coprono tutte le principali categorie di raccolta: organico, vetro, plastica e metallo, carta e cartone, e indifferenziato. Questo materiale, disponibile in formato digitale, verrà pubblicizzato sul sito internet comunale e sui canali social ufficiali del Comune. Inoltre, gli amministratori di condominio avranno l’opportunità di distribuirlo ai residenti, favorendo una maggiore diffusione delle informazioni.

Il progetto, nato per rispondere ad una precisa situazione in un quartiere cittadino, in corso d’opera è stato allargato e raggiungerà tutte le zone di Saronno, come spiega l’assessore all’Ambiente Franco Casali: «L’obiettivo iniziale era quello di migliorare la raccolta in uno specifico quartiere di Saronno che presenta molte carenze, probabilmente anche a causa della scarsa conoscenza dell’italiano da parte di molti residenti Abbiamo poi ritenuto opportuno estendere questo intervento di informazione multilingua anche agli altri quartieri cittadini, utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili. Un “ripasso” di questo tipo non può che essere utile per migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata».