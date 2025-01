Rinnovato l’accordo tra le Asst Sette Laghi e Gaetano Pini a sostegno dell’ortopedia di Tradate

È stato rinnovato l’accordo tra Asst Sette Laghi e Asst Gaetano Pini di Milano di collaborazione con l’ortopedia dell’ospedale Galmarini di Tradate.

Già dal novembre scorso, le gravi carenze di personale in equipe avevano indotto l’azienda a cercare una collaborazione in esterno, come previsto e sollecitato anche dall’assessore al Welfare Bertolaso all’indomani della decisione di vietare il ricorso alla cooperative per reperire medici specialisti.

Dato il perdurare della situazione di difficoltà, quell’accordo, scaduto a fine 2024, è stato rinnovato fino a tutto giugno 2025.

L’azienda ospedaliera Gaetano Pini fornirà specialisti che vadano a coprire “ massimo 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l’uno, presso i reparti di degenza e il pronto soccorso dell’Ospedale di Tradate, esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica,da espletarsi nell’arco del mese di riferimento, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione in parola e fino al 30.6.2025”.

Per questo impegno, la Sette Laghi eroga un importo pari a 100,00 euro lordi orari, oltre che le spese di trasferta secondo le tariffe medie del costo del carburante, una cifra definita a livello regionale con DGR del settembre 2022.

L’impegno di spesa stimato è pari a 20.000 euro.