Scandicci si abbatte su una Uyba acciaccata: 3-0

Acciacchi, influenza e un’avversaria di grande spessore. Si spiega così il rovescio cui è andata incontro la Eurotek Busto Arsizio, sconfitta con un secco 3-0 in poco più di un’ora e un quarto dalla Savino del Bene Scandicci.

Praticamente priva di Kunzler e con un po’ di altri problemi, la squadra di Barbolini ha provato a tenere il passo delle toscane anche con qualche soluzione d’emergenza, a partire da Giorgia Frosini inserita in sestetto da schiacciatrice-ricevitrice. La Uyba in qualche modo ha retto nel primo set e, in parte, nel terzo senza però mai avvicinare le padrone di casa tra le quali Antropova e Herbots hanno fatto la parte del leone.

In casa biancorossa prova comunque di buon livello per Piva, autrice di 14 punti con il 50% in attacco, conditi da due muri. Troppi però gli errori complessivi (ben 21 in tre set…) per le ragazze di Barbolini, poco incisive anche in battuta (un solo ace contro i 5 toscani) e a muro.

Ora però bisogna mettere alle spalle il KO con Scandicci e riattivarsi presto perché mercoledì 15 si torna in campo, questa volta alla E-Work Arena dove arriverà Chieri. Una partita tra due squadre appaiate al sesto posto che cercano un successo che – in uno scontro diretto – vale doppio in ottica della classifica.