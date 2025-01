Servizio universale civile con Auser Varese con il progetto “GenerAzioni senza età”

Sono due i posti che Auser Volontariato Varese ha a disposizione con il bando del Servizio Civile Universale per l’anno 2025. La domanda va presentata entro il 18 febbraio 2025.

Il progetto si chiama “Viaggiatori nel tempo: GenerAzioni senza età” e riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28anni.

Le caratteristiche del progetto: durata: 12 mesi con impegno settimanale di 25 ore un compenso mensile di 507,30 euro. Attività previste: supporto telefonico agli anziani, collaborazione per l’organizzazione di accompagnamenti, assistenza per spese e disbrigo pratiche, utilizzo di tecnologie informatiche per inserimento dati .

Come partecipare: per candidarsi, è necessario ottenere lo SPID e inviare il proprio curriculum vitae.

Contatti: sede: Piazza De Salvo 9 – cellulare: 333 620 3578 – Email: auservolontariatovarese@gmail.com

Auser è una associazione di volontariato che offre servizi di telefonia sociale, di accompagnamento protetto verso i luoghi di cura per persone anziane fragili o disabili e malati oncologici; di sostegno alla persona con aiuto per la spesa, consegna farmaci, disbrigo pratiche, ecc.