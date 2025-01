Sicurezza a Busto Arsizio: rinforzi straordinari da Milano dopo l’aggressione agli agenti

Dopo la quasi aggressione subita dagli agenti della Polizia di Stato in pieno centro, a Busto Arsizio arriverà anche – per controlli straordinari – il Reparto Prevenzione Crimine da Milano: è la novità più importante emersa dal vertice che in municipio ha riunito l’amministrazione comunale, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e i vertici delle forze dell’ordine.

Sulla ricostruzione dell’episodio, ma soprattutto sulle contromisure da attuare di qui in avanti, si è concentrato il vertice: il prefetto ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per una più pronta risposta e ha appunto annunciato che verrà “implementata coinvolgendo il Reparto Prevenzione Crimine da Milano”. Non sarà una presenza costante in città, ma verranno definiti obiettivi specifici. “Faremo molte più azioni mirate”.

È stato sollevato anche il tema dell’eventuale dispiegamento di personale dell’esercito nelle modalità previste dall’operazione Strade Sicure: come già chiarito in occasione di una precedente richiesta di Saronno, il prefetto ha ricordato che l’aliquota dell’esercito assegnata alla provincia di Varese è oggi vincolata all’impiego all’aeroporto internazionale di Malpensa, senza possibilità di altro dispiegamento. Verrà comunque ribadita la richiesta di un impegno anche sul territorio.

Soddisfazione del sindaco Antonelli per il segnale di attenzione da parte delle autorità dello Stato dopo l’episodio. “Busto resta comunque una città sicura” – ha detto, ridimensionando in parte l’episodio avvenuto in centro, ma ribadendone la gravità.