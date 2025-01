Sole e freddo per il fine settimana sui cieli della provincia di Varese

Bello, sarà bello: le nuvole spazzate via dal vento, cieli tersi. Ma temperature particolarmente rigide, fino a – 5 previste, come minima, per la giornata di domenica dal Centro geofisico prealpino.

LA SITUAZIONE

“Un vortice di bassa pressione sul Baltico sospinge ancora per oggi una debole perturbazione a ridosso delle Alpi, accompagnata da vento da Nord. Correnti in quota settentrionali porteranno tempo soleggiato ma un po’ più freddo nel fine settimana“.

PREVISIONI

Venerdì “Abbastanza soleggiato, al mattino ventilato da Nord lungo le Prealpi e dissoluzione di banchi di nebbia in pianura. Nel pomeriggio passaggio di nubi medio-alte più estese su Alpi e Prealpi con possibilità di nevicate sulle creste di confine oltre 1200 m. Temperature minime mitigate da favonio in area pedemontana”.Domenica “

Sabato “Soleggiato, poche nuvole di passaggio. Brinate e banchi di nebbia dal tramonto all’alba. A tratti leggero favonio sulle Prealpi”; domenica “soleggiato ma più freddo durante la notte con estese gelate. Formazione di banchi di nebbia sulla bassa padana dal tramonto all’alba“, con temperature che potrebbero spingersi a -5 come minime.

TENDENZA

“Lunedì 13 e martedì 14 gennaio: prosegue soleggiato con solo qualche velatura di nubi alte. Clima freddo invernale con estese gelate notturne . Massime 5/6°C.“