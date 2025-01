“Stati d’anime”, a Besnate la mostra personale di pittura di Giorgia Pinna

La pittrice varesina sarà protagonista del primo weekend di febbraio in Sala Consiliare con il suo progetto

Giorgia Pinna, pittrice varesina, protagonista del primo weekend di febbraio in Sala Consiliare con il suo progetto Stati D’Anime.

Dipinge prevalentemente su cartoncini riciclati, stendendo i colori acrilici con tessere e carte scadute,

spatole, forchette, coltelli, persino le mani e inserendo qualche tratto a carboncino, inchiostro o gesso.

Lavora nella soffitta di casa, sempre di notte, momento che per lei è da sempre quello dell’ispirazione,

quando tutto il mondo svanisce, il tempo si ferma e rimangono solo i colori da stendere e l’istinto.

Nella stessa soffitta utilizza listelli di legno, sega, colla e cacciavite per costruire personalmente i telai sui

quali poi monta le proprie opere.

L’immaginario di Giorgia è tanto reale quanto gli stati d’animo che analizza attraverso colori e forme.

Le opere sprigionano una forza travolgente e ti fanno immedesimare in quel personaggio che lei dice essere

di fantasia, ma forse sei tu.

“In ognuna delle opere esposte è rappresentato, attraverso un personaggio di fantasia, un diverso stato

d’animo che tutti abbiamo sperimentato.” racconta ancora la Pinna.

“Dare ad ogni emozione una personalità, ad ogni stato d’animo un’anima”, come diceva Ferdinando

Pessoa.

E allora non resta che venie a scoprire se vi ritrovate in queste emozioni, sperimentare l’umana natura con

i vostri occhi e lasciarvi trasportare dentro le opere con tutta la forza della psiche.