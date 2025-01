Stili di vita sostenibili tra la cittadinanza, incontri sul territorio con il Cast

La serie di incontri, che si svolgerà da gennaio ad aprile in diverse località coinvolte nel progetto. Il primo appuntamento è per giovedì 23 gennaio

Nell’ambito dell’azione ClimAttivi del progetto BoscoClima, prende il via SOS-tenibilità, un ciclo di appuntamenti formativi organizzati dall’ONG CAST di Laveno, per promuovere stili di vita sostenibili tra la cittadinanza.

La serie di incontri, che si svolgerà da gennaio ad aprile in diverse località coinvolte nel progetto, mira a sensibilizzare e informare su temi cruciali per il futuro del nostro pianeta, invitando i cittadini a intraprendere nel quotidiano le buone pratiche apprese.

Gli appuntamenti targati “SOS-tenibilità” offrono l’opportunità di scoprire come ciascuno di noi possa contribuire concretamente alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla promozione di uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, aggiungendosi alle numerose iniziative già sviluppate nell’ambito dell’azione ClimAttivi di BoscoClima, un progetto di Comunità Montana Valli del Verbano finanziato da Fondazione Cariplo, che dedica parte della propria strategia climatica alla partecipazione attiva.

Scuole, famiglie, commercianti, cittadini e turisti sono invitati a mettere in pratica comportamenti sostenibili. In particolare, l’azione ClimAttivi coinvolge 30 famiglie nell’adozione di buone pratiche di sostenibilità, misurandone gli effetti. Inoltre, commercianti dei settori ristorazione, ricettività e vendita di prodotti alimentari che rispettano determinati criteri possono aderire al marchio “ClimAttivo”, certificando la loro attività come sostenibile.

Primo appuntamento

Il ciclo SOS-tenibilità prenderà il via giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 20.45, presso la sala consiliare del Comune di Laveno Mombello. L’incontro, dal titolo “Detersivi e cosmetici ecologici”, sarà condotto da Fabrizio Zago, esperto del settore e autore di numerose pubblicazioni sull’argomento. Sarà anche possibile partecipare attivamente portando con sé un vasetto di vetro per conservare ciò che verrà prodotto nel corso della serata.

Prossimi incontri

Gli appuntamenti successivi, che si svolgeranno da gennaio ad aprile in diverse località del progetto BoscoClima, tratteranno argomenti come mobilità elettrica, finanza etica e turismo sostenibile. Tra le iniziative in programma, il test drive di veicoli elettrici e un’uscita guidata dedicata al turismo sostenibile.

Per info: https://www.cast-ong.org/boscoclima

martinabressan@cast-ong.org

Per diventare una famiglia ClimAttiva:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEsECmW4r6LHmMfi8O7JsKpgeBPhMeBJAwOIXBYcBG

PNzGCg/viewform