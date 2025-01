Tensioni a Varese nell’ambito dell’impegno politico giovanile: “Uno di noi è stato aggredito, lanciamo un presidio antifascista”

Forti tensioni a Varese nell’ambito dell’impegno politico giovanile in seguito ad un episodio che sarebbe avvenuto lo scorso venerdì 24 gennaio nel centro cittadino.

A denunciare l’accaduto sono i giovani militanti del Partito Comunista Rivoluzionario di Varese che hanno indetto un presidio in piazza Montegrappa a Varese per sabato 1 febbraio alle 15.

A scatenare la protesta è quello che i militanti definiscono un “aggressione fascista” subita da uno di loro in via Manzoni venerdì 24 gennaio. “Venerdì stavo andando al lavoro – racconta l’esponente del partito – quando due ragazzi, con un pretesto, mi fermano aggressivamente rivolgendomi insulti e minacce, in quanto mi avevano riconosciuto come appartenente al Partito Comunista Rivoluzionario. La discussione si fa sempre più accesa, fino a quando entrambi i ragazzi iniziano ad aggredirmi con colpi al petto e alla testa. Siamo stati poi divisi da un passante, che si è accertato delle mie condizioni”.

Secondo il giovane aggredito i due si sarebbero identificati come militanti del movimento giovanile di destra Blocco Studentesco come già accaduto una settimana prima durante una diffusione di volantini fuori dall’oistituto scolastico ITET di Varese quando “un paio di nostri compagni erano stati esortati ad andarsene da un militante del Blocco, che li ha minacciati verbalmente”.

Il giovane suo malgrado protagonista dell’accaduto ha deciso di non sporgere denuncia.