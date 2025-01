“Trame di Periferia” riapre le porte del Cinema-Teatro Sociale di Luino per 500 bambini

Lunedì 27 gennaio 2025 il Cinema-Teatro Sociale di Luino ha accolto circa 500 bambini delle Scuole Primarie dell’ICS Bernardino Luini, inclusi i plessi di Creva, Voldomino, Maccagno, Dumenza, Motte e Luino Centro, per la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio. Per molti di loro, grazie a questo progetto, è stata la prima esperienza al cinema. Il teatro, rimasto chiuso per anni, è tornato così a essere un centro culturale per la comunità.

L’evento, organizzato in occasione della Giornata della Memoria con il patrocinio del Comune di Luino, si è svolto in contemporanea con un’altra iniziativa nel quartiere Corvetto di Milano, dove altri 500 bambini hanno assistito alla proiezione del film “La quercia e i suoi abitanti” di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux. Questa sinergia ha dimostrato l’importanza di un progetto che unisce territori diversi in tutta Italia, coinvolgendo migliaia di bambini.

Il progetto e i suoi obiettivi

“Trame di Periferia”, ideato dall’Associazione 3 Elle ETS, è un’iniziativa di educazione all’immagine che si rivolge a oltre 3.000 bambini in tre diverse aree geografiche: Luino, Milano Corvetto e Modica. Attraverso il linguaggio cinematografico, i partecipanti riscoprono il valore della tutela del proprio territorio, delle tradizioni culturali e dell’importanza dell’aria pulita come elemento di benessere collettivo.



L’Associazione 3 Elle, fondata e guidata da Sarah Maestri, dal 2013 si impegna a contrastare la povertà educativa, promuovendo la crescita umana, sociale e civile dei giovani in situazioni di vulnerabilità, attraverso l’educazione permanente e pari opportunità.

Una giornata speciale

La data del 27 gennaio ha segnato anche l’inizio delle riprese del cortometraggio del regista Marco Cassini, realizzato nell’ambito del progetto “Look Up”, promosso da 3 Elle ETS e vincitore del bando Giovani Smart 2.0 della Regione Lombardia. Questo progetto coinvolge i giovani in esperienze cinematografiche dirette, contrastando isolamento e esclusione sociale, e favorendo la loro partecipazione attiva.

L’evento a Luino

Durante la proiezione, i bambini hanno ricevuto un video saluto da Claudio Bisio, che ha introdotto il film sottolineandone l’importanza educativa. La fondatrice Sarah Maestri ha dichiarato:

“È un’emozione straordinaria vedere oggi la sala del Cinema Teatro Sociale di Luino, stracolma di bambini grazie al progetto ‘Trame di Periferia’. Ogni film che guardiamo insieme ci insegna qualcosa di più sull’importanza delle emozioni condivise e del rafforzare i legami nella comunità.”

All’evento ha partecipato Enrico Bianchi, Sindaco di Luino, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali per il territorio: “Grazie a Sarah Maestri per il suo impegno concreto verso la città e per aver organizzato questo evento che ci ricorda l’importanza della memoria.”

Presenti anche i ragazzi dell’Associazione ANFAS di Luino, accompagnati dalla Vicesindaco Antonella Sonnessa, l’Associazione Costruttori di Pace, che ha assegnato un premio letterario in memoria di Edoardo Maestri, vicepresidente di 3 Elle ETS e padre di Sarah Maestri.

Sostegno istituzionale

Il progetto “Trame di Periferia” è finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, con il contributo di Chiesi Italia Spa, confermando il valore del cinema come strumento educativo e sociale.