Trasporto sicuro del neonato e del lattante: corso all’ospedale di Varese aperto alla cittadinanza

Il 14 gennaio prossimo all’Ospedale di Circolo di Varese si terrà il corso di formazione sul trasporto sicuro del neonato e del lattante, dedicato a figure sanitarie, medici specializzandi, studenti e aperto anche alla cittadinanza.

L’incontro, organizzato sotto la direzione scientifica del Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, vuole sensibilizzare sull’importanza del trasporto sicuro che non riguarda solo il rispetto delle leggi, ma anche l’adozione di pratiche consapevoli per proteggere la vita dei bambini in ogni viaggio, lungo o breve.

Diversi gli specialisti di ASST Sette Laghi che aiuteranno a comprendere le norme in vigore, ma più in particolare analizzeranno il ruolo dei sanitari nella prevenzione dei rischi e forniranno le soluzioni pratiche per affrontare viaggi in sicurezza con il proprio bambino.

Info utili per l’iscrizione:

Iscrizione per i Professionisti Sanitari:

portale della formazione https://formazione.sigmapaghe.com

Iscrizione per la Cittadinanza:

telefonare al numero 0332278457, orari ufficio,

oppure inviare una mail a: sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it