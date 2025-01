Un cambio nella giunta di Malnate: si dimette l’assessore al bilancio Enrico Torchia

A sei mesi dalla composizione della Giunta, arriva un cambio importante nell’Amministrazione comunale di Malnate. A inizio 2025 arrivano infatti le dimissioni dell’assessore Enrico Torchia, che aveva le deleghe al bilancio, affari generali, lavoro, patrimonio, partecipate e personale.

La comunicazione è arrivata nella serata di giovedì 2 gennaio con un comunicato stampa da parte del Municipio, con allegata la lettera dello stesso – ormai ex – assessore. Nel corso delle elezioni del 2024 Enrico Torchia era stato il candidato ad ottenere il maggior numero di preferenze nella lista del Partito Democratico con 132 voti.

Il comunicato:

Enrico Torchia si dimette dalla carica di Assessore per ragioni esclusivamente professionali, impossibili da conciliare con l’impegno amministrativo richiesto dalla carica di Assessore. Lo annuncia con una lettera indirizzata al Sindaco in cui spiega le ragioni che lo hanno spinto ad assumere una decisione imprevedibile al momento della nomina.

Torchia, che ha ricoperto vari ruoli anche in passato nelle amministrazioni Astuti, ringrazia tutti coloro con cui ha avuto modo di collaborare in questi anni e ribadisce la piena fiducia nell’Amministrazione Cannito oltre alla volontà di rimanere attivo per la comunità in virtù della passione civile e politica per Malnate.

Il Sindaco Cannito, ringrazia Torchia per il lavoro svolto, culminato il 23 dicembre con l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio preventivo 2025 che permetterà all’ente di svolgere con slancio le sue attività sia in termini di spesa corrente sia di investimenti. A proposito del suo lavoro in amministrazione Torchia ringrazia i Consiglieri Comunali che hanno avuto un atteggiamento propositivo e costruttivo, nell’ottica del bene di Malnate. Cannito, che ha già ricoperto la carica di Assessore al bilancio nel precedente mandato, assume ad interim le deleghe di Torchia.

La Lettera di dimissioni:

Gent.mo Sindaco, cara Nadia,

è con grande rammarico e sincera sofferenza che mi trovo costretto, per ragioni esclusivamente professionali, a dimettermi dalla carica di Assessore di cui lei mi ha voluto onorare. Premetto che si tratterà di un testo poco formale e molto sentito.

Purtroppo, sopraggiunte e imprevedibili ragioni professionali mi vedranno particolarmente impegnato nella mia realtà lavorativa per i prossimi anni. Tali ragioni, che non erano in alcun modo preventivabili al momento della nomina da Assessore, rendono di fatto impossibile dedicare alla città di Malnate il tempo, l’attenzione e la cura che merita, e che dal 2011 al 2019, così come durante quest’ultimo mandato, ho sempre cercato di garantire con la passione (e competenza) e la professionalità di cui sono stato capace. Poiché non è mia abitudine affrontare gli incarichi che mi vengono conferiti senza la consapevolezza di poter dedicare al loro espletamento tutte le energie necessarie, scelgo, mio malgrado, di rimettere il mandato, così da consentire al Sindaco di compiere le scelte più opportune per il futuro della nostra comunità.

Data la situazione, vorrei cogliere l’occasione per rivolgere alcuni ringraziamenti, seppur attraverso un atto formale, come quello delle dimissioni.

– A lei, Sindaco, per la stima, la fiducia, l’amicizia, la sintonia che hanno sempre caratterizzato il nostro rapporto, nonché per la serietà, la competenza e la trasparenza con cui guida l’Amministrazione;

– al Presidente del Consiglio, per l’equilibrio e la fermezza di cui ha dato prova nell’esercizio delle sue funzioni;

– alle colleghe e ai colleghi di Giunta, sempre attenti, collaborativi e competenti; – alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza ai quali va il mio apprezzamento per la serietà e l’impegno con cui affrontano l’attività politico-amministrativa;

– alle consigliere e ai consiglieri di minoranza, e in particolare a Sandro Damiani e Mario Barel, le cui posizioni, espresse sempre con grande rispetto dell’Istituzione che rappresentano, costituiscono un utile stimolo all’azione di governo del nostro Comune;

– alla Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze, Consigliera Paola Cassina, persona affidabile, appassionata, sincera, sempre pronta al dialogo e al confronto positivo sui fatti;

– al personale del Comune che con grande professionalità, seppur fra mille difficoltà normative, contrattuali e burocratiche, permette di attuare le linee di sviluppo degli organi politici;

– al Partito Democratico, il mio partito, baricentro della coalizione di maggioranza che ha creduto in me e mi ha sempre sostenuto con convinzione;

– alle amiche e agli amici di Insieme, il cui civismo, inclusivo e solidale, costituisce una risorsa importante per la nostra comunità;

– all’amico Samuele Astuti, figura insostituibile da cui trarre ispirazione e supporto; – al gruppo Malnate Sostenibile, una forza politica con una chiara riconoscibilità che nel corso degli anni ha saputo farsi portatrice di nuove e importanti istanze; la divaricazione dei nostri percorsi nell’ultimo mandato non cancella i risultati che abbiamo raggiunto grazie a un forte impegno comune. Personalmente porto ancora nella mia testa e nel mio cuore le esperienze degli anni in cui abbiamo lavorato insieme, esperienze alle quali ho cercato di dare continuità attraverso il mio operato, recuperando, almeno in parte, alcune delle migliori prassi che ho visto attuare da parte del gruppo negli anni di condivisione di lavoro e, mi permetto di dire, di amicizia personale e politica.

Infine, mi preme sottolineare un aspetto: questa mia scelta non è un passo indietro, non è un atteggiamento di disimpegno rispetto alla comunità in cui vivo e a cui mi sento profondamente legato. Si tratta di un passo di lato, dovuto alle contingenze della vita. Tuttavia il mio impegno civile e politico per Malnate, non verrà mai meno. Su questo non vi è alcun dubbio. Così come non vi è alcun dubbio che lei, caro Sindaco, potrà sempre contare sul mio apporto, nella misura in cui lo riterrà opportuno e di utilità per la città.

A questo punto i ringraziamenti più sentiti a tutte le Malnatesi e i Malnatesi che mi hanno accordato sempre grande fiducia ad ogni competizione elettorale alla quale io abbia partecipato, proponendo la mia candidatura. A loro va la mia riconoscenza, consapevole di aver ripagato la fiducia che hanno riposto in me, con onestà, trasparenza e dedizione.

Con i migliori saluti

Enrico Torchia